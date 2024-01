Ukochana Piotra Żyły zaszalała z głębokim dekoltem. Zupełnie się nie krępowała, trudno oderwać wzrok

Piotr Żyła podobnie jak wszyscy polscy skoczkowie od początku sezonu zmagał się z problemami. W pojedynczych skokach wykazywał jednak największy potencjał i udowodnił to podczas ukochanych lotów narciarskich. To właśnie na mistrzostwach świata w Kulm jako pierwszy Polak tej zimy zameldował się w czołowej "10". Po trzech świetnych lotach zajął ostatecznie 6. miejsce z niewielką stratą do podium. Być może 37-latek zaatakowałby strefę medalową, gdyby udało się przeprowadzić ostatnią z planowanych serii. Nie zmienia to faktu, że z tego występu może być naprawdę zadowolony, podobnie jak wspierająca go z całych sił Marcelina Ziętek. Ukochana polskiego skoczka wspierała go przed MŚwL w trakcie Polskiego Turnieju, a następnie trzymała za niego kciuki przed telewizorem. Po mistrzostwach Marcelina mogła osobiście mu pogratulować, ale fanów zachwyciła w solowym nagraniu.

Marcelina Ziętek z głębokim dekoltem. Od ukochanej Żyły trudno oderwać wzrok

Będąc w związku z Żyłą, 26-latka szybko stała się ulubienicą kibiców, jednak już wcześniej zyskała sporą popularność. Tę przyniosły jej m.in. występy w produkcjach TVN, takich jak "Szkoła" czy "19+". Marcelina jest też byłą Miss Południa Nastolatek, co pomaga jej w działalności w mediach społecznościowych. Od dłuższego czasu spełnia się jako influencerka. Na jej Instagramie obserwowanym przez blisko 100 tysięcy użytkowników nie brakuje gorących zdjęć i nagrań, a ostatnio ukochana Żyły ponownie wzbudziła zachwyt fanów. Wystarczyło jedno nagranie.

We wtorek (30 stycznia) pogoda dopisała w niemal całej Polsce. W środku zimy zrobiło się kilka stopni Celsjusza na plusie, a w południe świeciło pełne słońce. Marcelina Ziętek postanowiła z tego skorzystać, a na dobry początek wykonała nagranie sprzed wyjścia na dwór. Nawet w luźnym stroju uwagę przykuł jej głęboki dekolt, który mocno rzucał się w oczy w nagraniu z przedniej kamerki. "Miłego dnia" - życzyła swoim fanom, a następnie cieszyła się cudownym spacerem.