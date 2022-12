Agnieszka Radwańska wraca do reprezentacji Polski! Zagrają w niej Iga Świątek i Hubert Hurkacz!

Wygląda to przepysznie!

Agnieszka Radwańska kapitanem reprezentacji Polski w United Cup! Polscy kibice odliczają już dni dzielące ich od pierwszej edycji United Cup, tenisowego turnieju drużyn mieszanych, który rozpocznie się 29 grudnia w Australii (Brisbane, Perth i Sydney). Udział w tych rozgrywkach potwierdzili Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a wspierać ich będzie również m.in. Magda Linette czy Łukasz Kubot! A teraz jeszcze okazało się, że Agnieszka Radwańska stworzy kapitański duet wraz z jej mężem Dawidem Celtem, kapitanem reprezentacji Polski kobiet. W turnieju zagra 18 najlepszych narodowych reprezentacji. Polscy tenisiści w fazie grupowej powalczą w Brisbane ze Szwajcarią i Kazachstanem.

Pula nagród w United Cup to aż 15 mln dolarów, a tenisiści powalczą też o rankingowe punkty. Każdy mecz będzie się składał z czterech singli (po dwa kobiet i mężczyzn) i miksta. Rywalizacja potrwa do 8 stycznia. W polskim zespole mają zagrać Iga Świątek, Magda Linette, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Daniel Michalski i Łukasz Kubot. Dzięki wysokiej pozycji Igi Polacy byli rozstawieni przed losowaniem. To oczywiście zasługa Igi Świątek i jej pozycji w rankingu.

Agnieszka Radwańska w 2015 r. wygrała rozgrywany w Perth Puchar Hopmana, a United Cup to pewnego rodzaju kontynuacja tych pokazowych rozgrywek. Słynna krakowianka grała wtedy w reprezentacji Polski razem z Jerzym Janowiczem, a w finałowym meczu z USA (2:1) Radwańska pokonała wielką Serenę Williams. To było jedyne zwycięstwo Radwańskiej nad amerykańską dominatorką w karierze. W oficjalnych rozgrywkach nigdy nie udało jej się pokonać.