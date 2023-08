Aryna Sabalenka za burtą WTA Cincinnati! Karolina Muchova znów ograła Białorusinkę!

Coco Gauff i Karolina Muchova zagrają w finale turnieju WTA w Cincinnati. 19-letnia Amerykanka pokonała 7:6, 3:6, 6:4 Igę Świątek, rewanżując jej się za bolesną serię aż siedmiu porażek. Karolina Muchova, ograła 6:7, 6:3, 6:2 Arynę Sabalenkę. Białorusinka po raz drugi w tym sezonie doznała bolesnej porażki z Czeszką - poprzednio w półfinale paryskiego Roland Garros.

Najpierw z turnieju w Cincy odpadła zatem Iga Świątek, a potem jej los podzieliła Aryna Sabalenka. Tak samo było w Montrealu - polska liderka i białoruska wiceliderka też nie doszły do finału, podobnie jak na trawie Wimbledonu. US Open da odpowiedź, czy to nie początek zmiany układu sił w czołówce. Rok temu Iga Świątek odpadła w Cincinnati w 3. rundzie, a Sabalenka odpadła w półfinale, tak jak w tym roku. Przewaga Polki w rankingu wzrośnie zatem o kolejne 225 pkt.

Coco Gauff i Karolina Muchova zagrają ze sobą po raz pierwszy i trudno wskazać faworytkę. Atutem Czeszki będzie większe doświadczenie, ale Coco Gauff ostatnio spisuje się znakomicie. Zwycięstwo nad Igą Świątek w półfinale z pewnością ją jeszcze bardziej uskrzydli i doda jej pewności siebie. Coco Gauff będzie też miała za sobą doping amerykańskiej publiczności. Stawka finału jest duża. Mistrzyni zgarnie dużą premię finansową.

Mecz Coco Gauff - Karolina Muchova w finale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 20 sierpnia 2023. Początek finału o godzinie 19.30 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+.

