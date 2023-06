Hurkacz - Eubanks TV Transmisja NA ŻYWO ATP Halle Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Eubanks STREAM ONLINE LIVE 20.06.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra pierwszy mecz w turnieju ATP w Halle, a rywalem broniącego tytułu Polaka będzie Amerykanin Christopher Eubanks (nr 77), który do głównej drabinki awansował w kwalifikacjach. Hurkacz rok temu we wspaniałym stylu wygrał turniej w Halle, pokonując wielkie gwiazdy.

Hubert Hurkacz rok temu w fenomenalnym stylu wygrał turniej ATP w Halle, rozbijając w finale 6:1, 6:4 Daniiła Miedwiediewa, wtedy lidera rankingu. Wcześniej ograł m.in. Nicka Kyrgiosa. Hubi zarobił wtedy 399 tys. euro (ok. 1,87 mln zł) i... ogolił swojego trenera. Craig Boynton akurat świętował 58. urodziny. – Obiecał mi, że jak wygram większy turniej, to zgoli wreszcie tę brodę – przypomniał Hurkacza. Już po ostatniej piłce finału Polak podbiegł do trenera i wymownie złapał go za siwy zarost.

Hubert Hurkacz tuż przed pierwszym występem w Halle spadł w rankingu ATP z 14. na 17. miejsce. Najlepszy polski tenisista tak nisko nie był od dwóch lat (18. pozycja w czerwcu 2021 r.). Wrocławianin nie ma ostatnio najlepszego okresu, ale ten spadek to efekt nie tylko gorszych wyników, ale również... terminarza. Rok temu turniej ATP 500 w Halle, który Hurkacz wygrał, rozgrywany był wcześniej i z konta Polaka zniknęły właśnie wywalczone wtedy punkty. Hurkacz w minionym tygodniu walczył w turnieju ATP 250 w Stuttgarcie, gdzie odpadł w półfinale po porażce 6:3, 3:6, 3:6 z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.

Mecz Hubert Hurkacz - Christopher Eubanks w 1. rundzie turnieju ATP w Halle zostanie rozegrany we wtorek 20 czerwca. Początek meczu Hurkacz - Eubanks po godzinie 17.30 (czwarty mecz od godz. 12). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Eubanks w Halle na antenie Polsatu Sport Extra oraz online w usłudze Polsat BOX GO.