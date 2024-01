Hurkacz - Humbert Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Humbert STREAM ONLINE LIVE 20.01.2024

Ojciec Agnieszki Radwańskiej nie ma co do tego wątpliwości! Jasne stanowisko w sprawie powrotu na kort córki, nic nie wyklucza

Hubert Hurkacz i Ugo Humbert już dzisiaj w nocy zagrają w 3. rundzie Australian Open. Polak i Francuz grali ze sobą dwa razy. Oba te mecze wygrał Hurkacz, ale po zaciętej walce. Najpierw pokonał Humberta 7:6, 6:3 w 2022 r. w Halle, a potem 6:4, 3:6, 7:3 w minionym sezonie w Bazylei. - Ugo gra bardzo agresywnie. Jest bardzo niebezpieczny - stwierdził Hurkacz, pytany o Humberta, który zajmuje 20. miejsce w rankingu ATP.

Hurkacz - Humbert Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Australian Open

Hubert Hurkacz nie byłby sobą, gdyby nie zafundował kibicom pięciosetowego maratonu. Kończył go, gdy w Melbourne była już 1 w nocy, ale najważniejsze, że gra dalej. Polski tenisista pokonał 6:7(9), 6:1, 5:7, 6:1, 6:3 18-letniego Czecha Jakube Mensika, który w piątej partii opadł już z sił. To wielki talent i wróży mu się wielką karierę. W meczu z Hurkaczem pokazał się z bardzo dobrej strony. - Grał fantastycznie i świetnie serwował, wiec brawa dla niego - docenił klasę 18-latka Hurkacz. - To była prawdziwa bitwa, a Jakub pokazał, że przed nim naprawdę wspaniała przyszłość. W ważnych momentach zagrywał niesamowite woleje. Nie było łatwo, ale wspaniali polscy kibice dodali mi energii - dodał Hubi.

Hurkacz - Humbert STREAM ONLINE LIVE Australian Open Transmisja ONLINE 20.01.2024

Hubert Hurkacz za awans do 3. rundy Australian Open zarobił już ok. 678 tysięcy złotych (brutto). Rok temu doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Do awansu do ćwierćfinału wiele nie zabrakło, bo wrocławianin przegrał po pięciu setach walki i super tie-breaku z Sebastianem Kordą 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7(7-10). Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polskim Radiem.

Hurkacz - Humbert Gdzie oglądać mecz Australian Open Transmisja TV

Mecz Hubert Hurkacz - Ugo Humbert w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 20 stycznia 2024. Początek meczu Hurkacz - Humbert po godzinie 3.30 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godziny 1 po meczu Navarro - Jastremska). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Humbert w Australian Open na antenie Eurosportu 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.