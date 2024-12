Liga Konferencji PREMIE Ile zarobiła Legia? Ile zarobiła Jagiellonia? Nagrody pieniężne

Te kwoty już robią wrażenie, a przecież mogą zostać jeszcze zwielokrotnione! Każda wygrana w fazie ligowej Ligi Konferencji – a do końca zmagań zostały dwie kolejki – to 400 tys. euro (remis – 133 tys.). Warto też być jak najwyżej w końcowej tabeli. Miejsce w pierwszej trójce – Legia jest w tej chwili druga, Jagiellonia tuż za nią – oznaczają premie w granicach 1 mln euro (konkretne kwoty będą znane po zakończeniu zmagań ligowych). Przy dwóch wygranych – dziś i za tydzień – obie polskie ekipy zgarnąć więc mogą niemal 1,8 mln euro. Miejsce w pierwszej ósemce dodatkowo premiowane jest kwotą 400 tys. euro, a lokaty 9-24 – sumą 200 tys. euro. Przy maksymalnej zdobyczy, już końcem grudnia polskie zespoły mogą być bogatsze o ok. 7,5 mln euro!

Liga Konferencji PREMIE Ile zarobiła Legia? Ile zarobiła Jagiellonie?

Sam występ w 1/8 finału (będą go pewne drużyny z miejsc 1-8) to dodatkowe 800 tys. euro. Na tym etapie więc Legia i Jagiellonia dogoniłyby Lecha, który wiosną 2023 zagrał w ćwierćfinale Ligi Konferencji i zarobił 8,2 ml euro. Każdy kolejny awans – patrz ramka – oznaczałby zwiększenie „złotego deszczu” spadającego na polski duet. Dodatkowo będzie on jeszcze na koniec zmagań uczestniczyć w podziale środków z tytułu „value pillar”, czyli połączenia wpływów z praw telewizyjnych i premii za miejsce w rankingu UEFA.

Liga Konferencji UEFA Nagrody pieniężne 2024/2025

133 tys. euro - remis w fazie ligowej

400 tys. euro - zwycięstwo w fazie ligowej

800 tys. euro – występ w 1/8 finału

1,3 mln euro – występ w ćwierćfinale

2,5 mln euro – występ w półfinale

4 mln euro – występ w finale

7 mln euro – triumf w Lidze Konferencji

