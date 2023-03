Hurkacz - Mannarino TV Transmisja NA ŻYWO Miami Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Mannarino STREAM ONLINE LIVE 27.03.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 3. rundzie Miami Open, a jego rywalem będzie Adrian Mannarino (nr 62). Francuz jest niewygodnym przeciwnikiem, o czym najlepszy polski tenisista miał już okazję się przekonać. Hurkacz lubi grać w Miami, dwa lata temu wygrał ten turniej w znakomitym stylu. Teraz też może pokusić się o sukces na Florydzie, gdzie spędza dużo czasu i dobrze czuje się w tych wymagających warunkach.

Hurkacz Hurkacz i Adrian Mannarino grali ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polaka. Ostatnio Polak pokonał doświadczonego Francuza 7:6, 6:4 na twardych kortach w Paryżu w 2022 r. Wcześniej przegrał z nim 4:6, 2:6, 3:6 w Australian Open 2022 i była to bardzo przykra porażka. Pierwszy mecz Hurkacz - Mannarino to zwycięstwo naszego tenisisty 6:3, 7:6 w Rotterdamie w 2021 roku. Francuz awans do 3. rundy Miami Open wywalczył po zwycięstwie 6:4, 3:6, 6:1 nad Amerykaninem Benem Sheltonem. Hurkacz w Miami Open zarobił już dużo pieniędzy.

Hubert Hurkacz zameldował się w 3. rundzie Miami Open po zwariowanym meczu i zwycięstwie 6:7(10), 7:6(7), 7:6(6) nad Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. Polak, który na Florydzie czuje się jak ryba w wodzie, obronił pięć piłek meczowych. Mecz trwał 3 godziny i 31 minut, co czyni go najdłuższym spotkaniem rozgrywanym do dwóch wygranych setów w tym sezonie. Hurkacz by bardzo blisko porażki, ale nie poddał się i zagra w 3. rundzie. - To była niesamowita bitwa! Aż trudno mi to wszystko wytłumaczyć. Wiedziałem, że gram dobry tenis. Starałem się po prostu zostać w tym meczu i rywalizować, oddać kilka dobrych uderzeń. Próbowałem walczyć o każdą piłkę i wywierać presję - mówił po meczu szczęśliwy Hurkacz.

Hubert Hurkacz ma z Miami doskonałe wspomnienia. Dwa lata temu tenisista z Wrocławia w znakomitym stylu wygrał Miami Open, pokonując w finale swojego włoskiego przyjaciela Jannika Sinnera i był to przełomowy moment w całej jego karierze. - To był dla mnie wyjątkowy moment. Mam nadzieję, że zainspirowałem ludzi w Polsce, żeby polubili tenis - wspomina tamten sukces Hurkacz. Rok temu było niewiele gorzej. Hurkacz doszedł w Miami do półfinału, w którym po bardzo zaciętym i dramatycznym meczu przegrał 6:7, 6:7 z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, aktualnie liderem rankingi ATP. - Gra toczy się tutaj szybciej niż w Indian Wells. Może te szybsze kort mi pomogą - powiedział Hurkacz w rozmowie z Canal+ Sport.

Mecz Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino w 3. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w poniedziałek 27 marca. Początek meczu Hurkacz - Mannarino ok. godziny 22.30-23.30 polskiego czasu (czwarty mecz od godz. 17). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Mannarino na Polsacie Sport lub innym sportowym kanale Polsatu.