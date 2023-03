Iga Świątek - Cirstea O której godzinie gra Iga Świątek ćwierćfinał Indian Wells KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz 1/4 finału

Iga Świątek zagra z Soraną Cirsteą w ćwierćfinale turnieju WTA w Indian Wells! Broniąca tytułu Polka pokonała 6:3, 6:1 Brytyjkę Emmę Raducanu. Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells zagra w czwartek. Cirseta sprawiła sporą niespodziankę, ogrywając 6:4, 4:6, 7:5 Francuzkę Caroline Garcię. Najpierw Polka ograła dwie gwiazdy z rumuńskim korzeniami (Andreescu i Raducanu), a teraz zagra z Rumunką.

Iga Świątek i Sorana Cirstea grały ze sobą raz. Polka pokonała Rumunkę 5:7, 6:3, 6:3 po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu. To była straszna wojna! Rumunka zaskoczyła Polkę w pierwszym secie, grając bardzo agresywnie i wywierając niesamowitą presję. Iga Świątek odrobiła straty, a potem była niesamowita walka na wyniszczenie. Iga Świątek wygrała tę bitwę, a po ostatniej piłce... popłakała się. Ten mecz kosztował ją bardzo dużo nerwów. Doświadczona Sorana Cirseta ma 33 lata. W rankingu WTA zajmuje 83. miejsce. Długo była w cieniu Simony Halep, ale potrafi być bardzo groźną i niewygodną rywalką.

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Indian Wells pokonała 6:3, 7:6(1) Kanadyjkę Biancę Andreescu, a po meczu skrytykowała zachowanie rosyjskiej tenisistki Anastazji Potapowej, która wywołała skandal, paradując na kortach Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa. Dopuszczeni do rywalizacji jako neutralni zawodnicy rodacy zbrodniarza wojennego Putina czują się coraz pewniej. - Byłam zdziwiona, bo myślałam, że ta zawodniczka zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli jest fanką tej drużyny, to nie powinna w takich czasach w ten sposób pokazywać swoich poglądów - powiedziała Iga Świątek. - Nie wiedziałam do końca, co o tym sądzić oraz co zrobi WTA i jakie będą konsekwencje takiego zachowania. Dlatego rozmawiałam o tym z WTA i dowiedziałam się, że takich sytuacji będzie mniej, bo wytłumaczą zawodnikom, że nie można teraz promować żadnych rosyjskich drużyn. To mnie trochę uspokoiło, ale z drugiej strony, myślę, że takie sytuacje się zdarzają, bo taki komunikat powinien być dużo wcześniej - dodała Polka.

Broniąca tytułu Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek. Broniąca tytułu Polka w Indian Wells zarobiła już dużo pieniędzy.

Mecz Iga Świątek -Sorana Cirstea w 1/4 finału Indian Wells zostanie rozegrany w czwartek 16 marca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Cirstea w ćwierćfinale Indian Wells. Transmisje TV z z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.