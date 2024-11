Iga Świątek - Linda Noskova Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy w Billie Jean King Cup 2024

Wiadomo co Paula Badosa powiedziała do Igi Świątek przy siatce! Wyczytali to z ruchu jej warg, nic się nie ukryło!

Billie Jean King Cup: Polska - Czechy 0:1

Magdalena Fręch - Marie Bouzkova 1:6, 6:4, 4:6

Iga Świątek - Linda Noskova

Magdalena Fręch/Katarzyna Kawa - Marie Bouzkova/Katerina Siniakova

Na żywo Iga Świątek - Linda Noskova 7:6, 4:6, 4:4 Gem Noskova. Było 4:1, ale jest już 4:4. Iga popełnia błędy i złości się na siebie 15-40 Wyraźnie gorszy teraz okres w grze Igi. Znów błąd 15-30 Znakomity serwis Noskovej 15-15 Teraz pomyliła się Czeszka, uderzyła mocno w siatkę 0-15 Autowy lob Polki 7:6, 4:6, 4:3 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Seria dziwnych błędów Igi. Tak jakby zupełnie zgubiła koncentrację. Czeszka zaraz może wyrównać 0-40 I znów prosty błąd Igi w komfortowej sytuacji. Autowy drive-volley. Są breakpointy 0-30 Oj Iga... Polka miała otwarty kort, ale zagrała w korytarz deblowy 0-15 Znów świetny bekhend Czeszki 7:6, 4:6, 4:2 Gem Noskova. Na koniec szybka wymiana i piękny bekhend Lindy Noskovej 30-40 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-40 Dobry serwis Noskovej 15-30 Szybka wymiana, pierwsza pomyliła się Polka 15-15 7:6, 4:6, 4:1 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 15-30, ale potem już do końca gema kapitalnie serwowała! 40-30 Noskova returnowała w siatkę 30-30 As serwisowy Igi Świątek! 15-30 Mocny return Czeszki, trafiła w linię 15-15 Czeszka uderzyła bardzo mocno i bardzo niecelnie 0-15 Iga miała inicjatywę, ale nieco ją na koniec poniosło i uderzyła z powietrza za boczną linią 7:6, 4:6, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec cudowny bekhend Igi, trafiła w samą linię! 40-15 Czeszka znów wyrzuciła na aut! Są breakpointy! 30-15 Iga pod presją w biegu uderzyła w siatkę 30-0 Błąd Czeszki i robi się ciekawie 15-0 Niesamowita wymiana, w której obie panie dokonywały cudów. Górą Iga, dobry lob 7:6, 4:6, 2:1 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Gem wygrany do zera. Na koniec znów znakomity serwis mistrzyni Roland Garros 40-0 Ładny forhend Igi z dużą rotacją 30-0 A teraz niecelny forhend Czeszki, która coraz bardziej ryzykuje, skracając wymiany 15-0 Mocny ale bardzo niecelny return Noskovej 7:6, 4:6, 1:1 Gem Noskova. Czeszka odpowiada gemem wygranym do zera. Gra wciąż bardzo dobrze 0-40 As serwisowy Noskovej 0-30 Niecelny bekhend Polki 0-15 Kolejny świetny skrót Noskovej 7:6, 4:6, 1:0 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Polki na otwarcie trzeciego seta 40-15 Bardzo dobry serwis Igi Świątek 30-15 Potężne uderzenie z powietrza Noskovej 30-0 Iga smeczowała na raty, ale ważnie, że skutecznie 15-0 Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek Sealed with a backhand 💪



Linda Noskova takes the second set over Swiatek 6-4 👏#BJKCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/5vZIDw95OJ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 7:6, 4:6 GEM I SET NOSKOVA. Czeszka wygrywa drugiego seta. Na koniec efektowna szybka wymiana. Noskova zakończyła ją kapitalnym bekhendem 30-40 Noskova ma piłkę setową 30-30 Dobry return Polki i błąd rywalki 15-30 Noskova trafiła mocno pierwszym podaniem i ruszyła do siatki. Iga odegrała w siatkę 15-15 Niecelny return Polki 15-0 Błąd Czeszki, autowy bekhend 7:6, 4:5 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Na koniec Czeszka popisała się kapitalną akcją przy siatce. Iga blisko porażki w drugim secie 30-40 Robi się niebezpiecznie. Polka broni breakpointa. Agresywny return Czeszki 30-30 Noskova trafiła mocno forhendem, ruszyła do przodu i skończyła punkt wolejem 30-15 Świetny serwis Polki, na zewnątrz 15-15 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zaskoczył rywalkę 0-15 Autowy forhend Igi, za końcową linię 7:6, 4:4 Gem Noskova. Błyskawiczny gem wygrany przez Czeszkę do zera 0-40 As serwisowy Noskovej 0-30 Pewny bekhend Czeszki 0-15 Znakomity skrót Noskovej. Iga nie zdołała odegrać 7:6, 4:3 Gem Świątek. Na koniec znakomity pierwszy serwis Igi. Polka wraca na prowadzenie 40-30 Znów mocny ale niecelny return Czeszki 30-30 Noskova znów mocno returnowała, ale tym razem wpakowała piłkę w siatkę 15-30 Świetny return Noskovej 15-15 Agresywny return Czeszki pod nogi Polki, która nie zdołała odegrać 15-0 Kapitalny serwis Igi. Mniejsza siła, ale mordercza rotacja 7:6, 3:3 Gem Noskova. Na koniec Iga returnowała w siatkę. 30-40 Potężny forhend po crossie Noskovej 30-30 Ładny bekhend Igi na koniec ciekawej wymiany 15-30 Podwójny błąd serwisowy Noskovej 0-30 As serwisowy Noskovej 0-15 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Iga 7:6, 3:2 Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi. Wygrany do zera. Panie w tym secie bardzo pewnie bronią podania 40-0 Iga konsekwentnie atakowała bekhend Lindy. W końcu zagrała nie do obrony 30-0 As serwisowy Polki 15-0 Kapitalna akcja Igi. Najpierw dobry wyrzucający na zewnątrz serwis, a potem pewny forhend 7:6, 2:2 Gem Noskova. Czeszka odpowiada gemem wygranym do zera i też na koniec zaserwowała asa 0-40 Bardzo niecelny return Polki 0-30 0-15 Po dobrym serwisie Czeszka sprytnie zagrała przeciwko kierunkowi biegu Igi 7:6, 2:1 Gem Świątek. Iga wygrała go do zera. Na koniec as serwisowy 40-0 Świetna reakcja Igi na mocny return rywalki 30-0 Bardzo dobry serwis Igi 15-0 Noskova mogła skończyć punkt, ale wpakowała piłkę w siatkę 7:6, 1:1 Gem Noskova. Na koniec Czeszka popisała się świetnym bekhendem wzdłuż linii. Mamy już remis w drugim secie 15-40 Dobry głęboki return Polki. Czeszka odegrała w siatkę 0-40 Czeszka szybko wygrywa kolejne punkty 0-30 Znów nieudany return naszej gwiazdy 0-15 Autowy return Polki 7:6, 1:0 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 15-30, ale potem już do końca gema świetnie serwowała 40-30 Dobry serwis Polki na ciało rywalki 30-30 Agresywny return Czeszki ale w siatkę 15-30 Po skrócie Czeszki Polka odegrała, ale została po chwili przelobowana 15-15 Dobry forhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać 0-15 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Iga Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek Iga takes the first set after a back and forth tiebreak ‼️#BJKCup pic.twitter.com/HYtid0jwm7 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 Polka korzysta z przerwy toaletowej 7:6 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta w dramatycznych okolicznościach. 7-4 w tie-breaku 7-4 JAZDAAAA!!! Na koniec niecelny return Noskovej, duży aut 6-4 Świetny serwis Igi! Są piłki setowe 5-4 As serwisowy Czeszki z drugiego podania 5-3 Minimalny aut po zagraniu Noskovej. Przeszkodziła jej trochę taśma, na której podskoczyła piłka 4-3 Dobry return Czeszki. Iga odegrała w siatkę 4-2 Polka w pełnym biegu zagrała daleko w aut. Zmiana stron 4-1 Świetnie teraz Iga popracowała na nogach za końcową linią. W końcu wymusiła błąd rywalki 3-1 Niecelny return Świątek 3-0 Świetny serwis Polki 2-0 Pewny smecz po koźle Igi 1-0 Znów skrót Czeszki i dobra reakcja Polki 6:6 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Przed nami TIE-BREAK 30-40 Wymiana forhend na forhend. Niestety pierwsza pomyliła się Iga. Breakpoint 30-30 Pięknie Iga teraz zakręciła z forhendu 15-30 Błąd Czeszki 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 0-15 Dobry return Czeszki 6:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wychodzi na prowadzenie i zaraz może wygrać seta! Iga ma breakpointa, dobry return Kolejna równowaga po podwójnym błędzie serwisowym Czeszki Równowaga. Return Igi w siatkę Iga ma szansę na przełamanie po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 40-40 Szybka wymiana, w której Polka przejęła inicjatywę i skończyła pewnie forhendem w otwarty już kort 30-40 As serwisowy Noskovej 30-30 Mocny serwis Czeszki 30-15 Znów skrót Noskovej i jeszcze raz świetna reakcja Świątek 15-15 Czeszka znów zagrała skrót, ale Polka tym razem nie dała się nabrać. Odegrała idealnie 0-15 5:5 Gem Świątek. Iga przerywa serię rywalki. Na koniec świetny serwis naszej gwiazdy z dużą rotacją 40-15 Bardzo mocny ale minimalnie niecelny return Noskovej 30-15 Iga powoli chyba odzyskuje równowagę 15-15 Czeszka teraz zagrała daleko w aut 0-15 Znów błąd Polki 4:5 Gem Noskova. Czeszka wygrała go do zera. Polka straciła zupełnie kontrolę nad przebiegiem rywalizacji 0-40 Znów dobra agresywna akcja Czeszki 0-30 As serwisowy Noskovej 0-15 Czeszka idzie za ciosem 4:4 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy Polki. A prowadziła w gemie 40-15... Błąd Świątek i jest już breakpoint 40-40 Po dobrym returnie Czeszki Polka zagrała za końcową linię 40-30 Taśma teraz pomogła Noskovej 40-15 Iga znów trafiła mocno pierwszym podaniem 30-15 Czeszka gra na pełnym ryzyku, teraz przestrzeliła z forhendu 15-15 Znakomity return Noskovej. Trafiła idealnie w boczną linię 15-0 Dobry, mocny i płaski, serwis Igi 4:3 Gem Noskova. Polka miała znów breakpointa, ale tym razem nie udało się go wykorzystać. Czeszka w dobrym stylu wybroniła się. Równowaga. Dobry serwis Czeszki Iga ma breakpointa po kapitalnej akcji. Ładnie przejęła inicjatywę, ruszyła do siatki i skończyła punkt 40-40 Błąd Noskovej 30-40 Kolejny świetny skrót Czeszki 30-30 Dobry return Polki, wymusiła błąd rywalki 15-30 Teraz Noskova dość szczęśliwie trafiła w boczną linię 15-15 Czeszka miała dobrą okazję, żeby skończyć punkt, ale uderzyła za końcową linię 0-15 Niecelny return Igi Świątek 4:2 Gem Świątek. Polka wciąż prowadzi, obroniła serwis 40-30 Autowy return Noskovej 30-30 Doby skrót Noskovej. Iga nie zdołała odegrać, nie zdążyła 30-15 Czeszka gra bardzo agresywnie, ale teraz przestrzeliła 15-15 Minimalny aut po atomowym returnie Noskovej 0-15 Duży aut po zagraniu Igi, szkoda bo wcześniej dobrze zaserwowała 3:2 Gem Noskova. Czeszka obroniła podanie. Polka doprowadziła do równowagi, ale w dwóch kolejnych akcjach górą była rywalka Noskova ma przewagę po zaskakującym drugim serwisie 40-40 Błąd Czeszki, wpakowała piłkę w siatkę 30-40 Polka nie zdołała odegrać w kort po bardzo mocnym forhendzie rywalki 30-30 Czeszka podniosła piłkę i zagrała krócej. Dla Igi była to wystawka i uderzyła mocno z forhendu 15-30 Dobry return Igi pod nogi rywalki 0-30 Czeszka nie miała problemów ze skończeniem punktu po świetnym serwisie 0-15 Duży aut po forhendzie Świątek 3:1 Gem Świątek. Polka wygrała go pewnie, szybko i do zera, bardzo dobrze serwując 40-0 Iga pewnie skończyła punkt po kolejnym bardzo dobrym serwisie 30-0 As serwisowy Igi Świątek 15-0 Zmuszona do ruchu Noskova w końcu zagrała za końcową linię 2:1 Gem Noskova. Bardzo dobry gem serwisowy Czeszki. Zakończyła go asem 15-40 Dobry serwis Czeszki i niecelny return Polki 15-30 Potężny forhend po crossie Noskovej 15-15 Kolejna bardzo szybka wymiana. Lepiej to tempo wytrzymała Polka. Czeszka zagrała w końcu w siatkę 0-15 Niecelny return Igi Świątek 2:0 Gem Świątek. Polka przegrywała w nim 15-40, ale opanowała sytuację. W porę wrócił dobry serwis. Świątek ma przewagę po bardzo dobrym serwisie 40-40 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Czeszka, zagrała w siatkę 30-40 Iga wykorzystała krótsze zagranie Czeszki i pewnie skończyła punkt 15-40 Znów agresywny return Czeszki. Polka odegrała w siatkę. Iga broni breakpointów 15-30 Świetny serwis Polki 0-30 Agresywny return Noskovej. Iga odegrała w siatkę 0-15 Szybka wymiana zakończona błędem Polki, niecelny bekhend 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Czeszki, już drugi w gemie. Polka przełamuje serwis rywalki już w gemie otwarcia 40-30 Świetny skrót Noskovej, efektowne zagranie 40-15 Iga przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu. Są breakpointy 30-15 As serwisowy Czeszki 30-0 Noskova pod presją zagrała za końcową linię 15-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki Powtórka punktu Jaki błąd aparatury hawk-eye live. Został wywołany aut, choć piłka była dobra GRAMY! Serwuje Linda Noskova Losowanie wygrała Czeszka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie Iga Świątek i Linda Noskova właśnie pojawiły się na korcie WHAT. A. MATCH 🤯



Marie Bouzkova emerges victorious after a thriller against Magdalena Freck 🇨🇿#BJKCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/0CjtPMerVa — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 Jeżeli Iga Świątek pokona Lindę Noskovą, losy meczu z Czeszkami rozstrzygną się w spotkaniu deblowym. Tam niestety faworytkami byłyby już rywalki Niestety Magdalena Fręch przegrała z Marie Bozukovą 1:6, 6:4, 4:6. Polki przegrywając z Czeszkami 0-1. Iga Świątek musi wygrać z Lindą Noskovą, żeby przedłużyć rywalizację. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z MECZU MAGDALENA FRĘCH - MARIE BOUZKOVA Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Linda Noskova w ćwierćfinałowym spotkaniu Polska - Czechy w Billie Jean King Cup. Początek spotkania po zakończeniu pierwszego pojedynku

Odśwież relację

Iga Świątek i Linda Noskova znów się spotykają, tym razem w meczu Polska - Czechy w finałach BJK Cup w Maladze. W 2024 r. zmierzyły się aż trzy razy, ale wszystkie te mecze rozegrały w pierwszych trzech miesiącach roku. Najpierw była bolesna porażka Świątek z Noskovą w Australian Open (6:3, 3:6, 4:6). Potem dwukrotnie górą była Polka - 6:4, 6:0 w Indian Wells i 6:7, 6:4, 6:4 w Miami Open. - Pamiętam na pewno mecz w Australian Open. To była dla mnie rozdzierająca serce porażka. Ona jest naprawdę dobrą zawodniczką. Bardzo dobrze czyta kort. Ma mocny serwis i naprawdę płynną technikę. Pamiętam też nasz mecz w Miami. Również był dość zacięty i intensywny. Więc na pewno nie będzie łatwo - powiedziała Iga Świątek o meczu z Lindą Noskovą.

Świątek - Noskova RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu BJK Cup

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu zaczęła rywalizację w finałach Billie Jean King Cup. Nasza najlepsza tenisistka debiutuje w tym turnieju, bo wcześniej rezygnowała z gry z powodu napiętego terminarza (finały BJK Cup rozgrywano tuż po WTA Finals i to na drugim końcu świata). W meczu Polska - Hiszpania Iga Świątek zdobyła drugi punkt, pokonując 6:3, 6:7, 6:1 Paulę Badosę. - Na pewno czuje się większą odpowiedzialność. Wiadomo, że tutaj gra się nie tylko dla siebie, ale też dla innych - analizowała Iga Świątek. - W porównaniu do moich wcześniejszych występów w Billie Jean King Cup teraz byłam w stanie w pełni skoncentrować się na singlu, co jest super. Poza kortem korzystam ze wsparcia dziewczyn, trenerów i sztabu, co sprawia, że nie czuję się, jakbym grała sama. Dzięki współpracy z trenerem przez lata dopracowaliśmy komunikację na ławce, a ja mogłam się przyczynić do tego, że pierwszy raz jesteśmy w ćwierćfinale. To super uczucie. Po to tu jestem, żeby wesprzeć reprezentację i walczyć o puchar - dodała Iga Świątek.

Polska - Czechy RELACJA NA ŻYWO WYNIK Billie Jean King Cup

Mecz Polska - Czechy w ćwierćfinale Billie Jean King Cup zacznie się po godzinie 17. Spotkanie Iga Świątek - Linda Noskova zostanie rozegrane jako drugie w kolejności.