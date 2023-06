Iga Świątek znów przed Lewandowskimi. Zrobiła to kolejny raz! Wielkie wyróżnienie dla polskiej tenisistki

Ile jest warta Iga Świątek? Najlepsza tenisistka świata jest warta niemal miliard złotych – to najnowsze wyliczenia „Forbes Women” i PSMM Monitoring & More. Zaledwie 22-letnia Iga Świątek została zwyciężczynią „Rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2023”. Zdeklasowała konkurencję. Liczby, które przedstawiono w tym zestawieniu robią naprawdę duże wrażenie. Po prostu – WOW!

Iga Świątek nie mogła powstrzymać łez. Płakała długimi minutami, trener stanowczo o zachowaniu mistrzyni

Iga Świątek przed Lewandowską i Linette. Wielkie wyróżnienie dla Polki

„Forbes Women” opublikował na łamach swojej gazety obszerny rankingu pań, których marka osobista była najlepiej wyceniana. Iga Świątek zdeklasowała konkurencję, osiągając ponad trzykrotnie większą wartość w porównaniu z drugą i trzecią w zestawieniu Annę Lewandowską i Magdę Linette.

Medialna marka Igi Świątek wyceniana jest obecnie na 988 milionów złotych. To pozwoliło jej na zajęcie pierwszego miejsca w tym rankingu trzeci raz z rzędu. Na drugim miejscu uplasowała się Anna Lewandowska (278 milionów złotych), a trzecia jest Magda Linette (271 milionów złotych).

– Tegoroczny ranking udowadnia, że kobiecy sport ma się świetnie, a marki personalne Polek są coraz silniejsze na arenach międzynarodowych. Liderki rankingu budzą sympatię i dla wielu kobiet stanowią ogromną motywację. Ich osiągnięcia są dostrzegane zarówno w kraju, jak i za granicą – komentuje dla „Forbesa” Izabela Grzechnik, Project Manager for New Research and Development z PSMM Monitoring & More.

Koszmar Magdy Linette. Ćwierćfinał nie dla Polki, sensacyjna porażka na brytyjskim korcie

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Dalej