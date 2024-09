Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Plany startowe, jesień 2024

Łzy same napływają do oczu po tym, co Iga Świątek dostała w prezencie od kibica. "Bardzo dziękuję, jest niesamowity!"

Iga Świątek wciąż jest oczywiście numerem 1, ale Aryna Sabalenka po triumfie w US Open zmniejszyła dystans do prowadzącej w rankingu WTA Polki. Nasza gwiazda, która zaczęła już 120. tydzień panowania, ma teraz 2169 pkt więcej niż Białorusinka. Jednak w końcowej części sezonu będzie bronić bardzo dużo punktów, bo miniony rok zakończyła efektowną serią zwycięstw, triumfując w Pekinie i WTA Finals. Sabalenka nie ukrywa, że jej celem jest teraz odzyskanie pozycji nr 1.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej WTA Plany startowe jesień 2024

Przed Igą Świątek teraz seria występów w Azji. Najpierw ma zagrać w turnieju WTA 500 w Seulu (16 września), a zaraz potem w dwóch wielkich chińskich turniejach WTA 1000 w Pekinie i Wuhan. W Seulu Polka wystąpi po raz pierwszy. W 2013 r. triumfowała tam Agnieszka Radwańska. Teraz w jej ślady spróbuje pójść Iga Świątek. Z imprezy wycofały się właśnie Jelena Rybakina i Jessica Pegula, która ma koreańskie korzenie (ze strony matki) i rok temu wygrała ten turniej. Nie zabraknie innych mocnych rywalek, dziką kartę dostała Karolina Muchova.

Kiedy gra Iga Świątek następny turniej WTA? Polka zagra w Seulu!

Iga Świątek ma sporą przewagę w rankingu, ale w notowaniu WTA Race, w którym zliczane są punkty wywalczone od początku roku, już tak różowo nie jest. Polka ma tam 8285 pkt, a goniąca ją Białorusinka Aryna Sabalenka - 7876 pkt. Różnica to tylko 409 pkt, więc szykuje się znów emocjonująca walka o pozycję nr 1 na koniec roku. W poprzednim sezonie Świątek została wyprzedzona przez Sabalenkę właśnie po US Open, a odzyskała prowadzenie w ostatnim meczu w roku, wygrywając WTA Finals w Cancun.

Aryna Sabalenka nie ukrywa, że jej celem jest teraz powrót na tron liderki, którym cieszyła się rok temu przez dwa miesiące. - Nadal jestem głodna, to na pewno – powiedziała po triumfie w US Open. - Kolejnym celem jest z pewnością pozycja numerem jeden na świecie. Nie chcę o tym za dużo mówić, wolę skupić się na doskonaleniu swojej gry. Teraz na pewno trochę odpocznę i nacieszę się tym zwycięstwem. Postaram się zachować świeżość do końca sezonu. Sześć tygodni to nie tak dużo - dodała Sabalenka.

Plany startowe Igi Świątek

16 września - WTA 500 Seul

25 września - WTA 1000 Pekin

7 października - WTA 1000 Wuhan

Ranking WTA Race

1. I. Świątek 8285 pkt

2. A. Sabalenka 7876

3. J. Rybakina 4981

