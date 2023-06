KIEDY gra Iga Świątek WTA Bad Homburg DRABINKA Polka poznała rywalkę! Z KIM gra Iga Świątek pierwszy mecz?

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA w Bad Homburg, gdzie rozpocznie tegoroczne występy na trawie. Polka zagra z Tatjaną Marią (nr 66). Reprezentantka Niemiec ma 36 lat i polskie korzenie. Rok temu sprawiła sensację, dochodząc aż do półfinału Wimbledonu.

Iga Świątek w Bad Homburg jest już od wtorku. Trenuje tam pod okiem Tomasza Wiktorowskiego, przygotowując się do pierwszych występów na trawie. Organizatorzy turnieju na profilach społecznościowych publikują dużo zdjęć i materiałów wideo z treningów polskiej gwiazdy. Już pierwszy mecz Igi Świątek w Bad Homburg może być dużym wyzwaniem. Tatjana Maria w 2018 r. wyrzuciła za burtę US Open Agnieszkę Radwańską, wygrywając z nią 6:3, 6:3. Reprezentantka Niemiec dobrze mówi po polsku. Gra agresywny tenis, lubi atakować przy siatce. A taki styl gry doskonale sprawdza się na trawie. Jeżeli Iga Świątek pokona Tatjane Marię, to w kolejnej rundzie zagra z jedną z kwalifikantek.

Iga Świątek o trzecim triumfie w Roland Garros mistrzyni wyskoczyła na Majorkę, gdzie była gościem Rafaela Nadala. - To był bardzo dobry pomysł, bo lepiej się odpoczywa na wyspie blisko wody niż w domu. Potem trenowałam już w Warszawie na sztucznej trawie, ale na prawdziwej zacznę dopiero we wtorek w Niemczech - zdradziła plany Iga Świątek. - Na pewno nam dobre wspomnienia z juniorskiego Wimbledonu, który wygrałam, ale jeżeli chodzi o seniorski to zdecydowanie chciałabym się poprawić. Myślę, że ten progres przyjdzie wraz z wiekiem i doświadczeniem. Wciąż daję sobie czas, żeby nauczyć się na trawie grać. Mój pomysł na grę na mączce przychodzi dość naturalnie, zawsze wiem, co mam robić. A z trawą jest inaczej - przyznała Iga.

Co jest dla Igi Świątek największym wyzwaniem na trawiastych kortach? Niski kozioł piłki i szybkie tempo gry, czy może jednak - jak uważa Agnieszka Radwańska - przełamanie pewnych mentalnych blokad? - Myślę, że to mikst kilku czynników i trudno mi wybrać jeden - analizowała liderka rankingu WTA, odpowiadając na pytanie "Super Expressu". - Na pewno wyzwaniem jest przyzwyczajenie się do innych warunków i do tego, że piłka dużo niżej się odbija i np. moje ulubione zagranie czyli top-spin (uderzenie z postępującą rotacją, red.) mniej roboty tutaj robi niż na mączce. Również te moje wślizgi, które działają na innych nawierzchniach, tutaj nie są do końca dobrym pomysłem, bo na trawie po prostu ciężko się wtedy zatrzymać. Niestety te trzy tygodnie to jest za mało czas, żeby to wszystko zautomatyzować, a wtedy dochodzi trochę stresu - przyznała Iga.

Mecz Iga Światek - Tatjana Maria w 1. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w poniedziałek 26 czerwca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Maria w Bad Homburg. Transmisja TV z turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport.

Endlich wieder Tennis in Bad Homburg - morgen ist es soweit! 🤩 pic.twitter.com/XBlW4TAb97— Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (@badhomburgopen) June 23, 2023