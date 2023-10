Kiedy gra Iga Świątek WTA Pekin Jest PLAN GIER! Półfinał Iga Świątek - Coco Gauff O której godzinie gra Iga Świątek

Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale turnieju WTA w Pekinie. Będzie nią Amerykanka Coco Gauff. Mistrzyni US Open pokonała Greczynkę Marię Sakkari. Wcześniej Iga Świątek Polka wywalczyła awans do półfinału po kosmicznym meczu i zwycięstwie 6:7, 7:6, 6:1 nad Francuzką Caroline Garcią. Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w sobotę 7 września po godzinie 8.30 rano polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek zagra z Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie. Polka i Amerykanka zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans rywalizacji Świątek - Gauff to 7-1 dla Igi. Polka wygrała pierwsze siedem meczów z Amerykanką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Ostatnio jednak górą była Coco Gauff, która pokonała Igę Świątek niedawno 7:6, 3:6, 6:4 w półfinale WTA Cincinnati. Potem poszła za ciosem, wygrywając US Open i wskakując na 3. miejsce w rankingu. Teraz kontynuuje swoją zwycięską serię.

Skład ćwierćfinałów turnieju WTA 1000 w Pekinie prezentuje się imponująco. Tak silnej obsady w tej fazie zawodów kobiet nie było już dawno. Poniżej drabinka WTA Pekin 2023.

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina

Jelena Ostapenko - Ludmiła Samsonowa 3:6, 2:6

Maria Sakkari - Coco Gauff 2:6, 4:6

Iga Świątek - Caroline Garcia 6:7, 7:6, 6:1

Iga Świątek ostatnio podkreślała, że po US Open i stracie prowadzenia w rankingu skupia się teraz przede wszystkim na rozwoju własnego tenisa. Nie zamierza na wszelką cenę gonić Aryny Sabalenki, która wyprzedziła ją w notowaniu, zostając nowym numerem 1. - Czuję, że idę w dobrym kierunku. Wszystkie te zwycięstwa pokazują, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Wspaniale jest to czuć. Wspaniale jest mieć efekt całej swojej pracy, czuć dzięki temu w pewnym sensie większą satysfakcję - powiedziała po awansie do półfinału Iga Świątek. - Moim głównym celem teraz jest rozwój po względem techniki i taktyki - podkreśla Iga Świątek. - Zdałam sobie sprawę, ile pracy muszę wykonać w okresie przygotowawczym przed kolejnym sezonem, bo jest wiele rzeczy, które chcę poprawić. Mój trener ma dobry plan. W pewnym sensie zaczęliśmy już to robić - zdradziła Świątek, która ostatnio dużo trenowała, najpierw w Warszawie a potem w Tokio.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w sobotę 7 października. Początek półfinału Świątek - Gauff po godzinie 8.30 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 6.30 po meczu debla, w którym zagra Magda Linette). Transmisje TV z turnieju WTA 1000 w Pekinie na antenie Canal+ Sport.

Made of steel ⛓️@iga_swiatek overcomes a determined Garcia 6-7(8), 7-6(5), 6-1 to reach her 11th semifinal of the year! #ChinaOpen pic.twitter.com/4IIu4bW7Of— wta (@WTA) October 6, 2023