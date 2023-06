KIEDY gra Linette 2. runda WTA Nottingham O której gra Linette - Burrage O której godzinie mecz Linette

Iga Świątek jest nie do zatrzymania! Aryna Sabalenka musi obejść się smakiem, co za wyczyn Polki

Tomasz Wiktorowski zdradził plany Igi Świątek. Tak będzie przygotowywać się do Wimbledonu

Magda Linette mecz w 2. rundzie turnieju WTA w Nottingham zagra z Brytyjką Jodie Burrage, która pokonała 7:6, 3:6, 7:6 wyżej notowaną Czeszkę Tereze Martincovą. Tenisistka z Poznania ograła 6:4, 6:4 Australijkę Olivię Gadecki.

Magda Linette pewnie pokonała pierwszą przeszkodę w turnieju WTA w Nottingham. Wygrała 6:4, 6:4 z zajmującą 136. miejsce w rankingu Olivią Gadecki. Polka już w pierwszym gemie przełamała podanie rywalki i pewnie utrzymywała później swój serwis. Drugą partię poznanianka rozpoczęła od dwóch przełamań i prowadzenia 4:0. Gadecki zdołała później wygrać co prawda jednego gema przy podaniu wyżej notowanej przeciwniczki, jednak nie była już w stanie doprowadzić do wyrównania. Jeżeli Magda Linette pokona Jodie Burrage, to w kolejnej rundzie może zagrać z Magdaleną Fręch. Tenisistka z Łodzi dziś zagra w 2. rundzie z Chinką Lin Zhu.

Mecz Magda Linette - Jodie Burrage w 2. rundzie turnieju WTA w Nottingham zostanie rozegrany w czwartek 15 czerwca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Burrage. Transmisje TV z turnieju WTA w Nottingham na antenie Canal+ Sport