Roland Garros 2023

KIEDY gra Linette Roland Garros O której gra Linette - Fernandez O której godzinie mecz Linette 1. runda French Open Paryż

Linette - Fernandez O której godzinie gra Linette Roland Garros KIEDY gra Linette pierwszy mecz w Paryżu. Magda Linette zaczyna walkę w Roland Garros 2023, a jej pierwszą rywalką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (nr 51 WTA). Tenisistka z Poznania w Paryżu jest rozstawiona i z pewnością mogła wylosować łatwiejszą rywalkę w 1. rundzie. Fernandez to była finalistka US Open. To trzeci mecz Linette - Fernadez, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Sprawdź, kiedy gra Linette Roland Garros O której gra Linette mecz w Paryżu.