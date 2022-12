Legenda nie stawię na Igę Świątek na Australian Open! Wskazał inną zwyciężczynię, szokująca wypowiedź

Agnieszka Radwańska nie owijała w bawełnę na temat Igi Świątek. Wyznała, co czuje, szczere słowa

Iga Świątek stanie przed kolejnym wielkim wyzwaniem w swojej karierze. Już niebawem wrócą rozgrywki tenisowe, a co za tym idzie, Polka wystartuje w Australian Open, gdzie jest murowaną faworytką do zwycięstwa. Mimo wielkiej formy zawodniczki z Polski legendarny tenisista jest przekonany, że nie da ona rady zwyciężyć. Padły szokujące słowa.

Iga Świątek nie wygra Australian Open? Padły szokujące słowa

Na szokującą wypowiedź pod adresem Igi Świątek zdecydował się wybitny przed laty tenisista, który pokazywał wielką klasę w deblu - Todd Woodbridge. Australijska legenda stwierdziła w rozmowie z " The Telegraph India", że widzi co prawda wielką dominację Polki nad rywalkami, ale jego zdaniem, faworytkami do zwycięstwa w Australii jest ktoś zupełnie inny.

- Wiem, że Iga jest w świetnej formie. Jej dominacja przypomina mi Steffi Graf. Ale tym razem postawię na Belindę Bencic. Potem jest Ons Jabeur, która dokonała cudów dla tego sportu, szczególnie w świecie arabskim. Mamy Marię Sakkari, która jest bardzo ekscytującą zawodniczką - powiedział były już tenisista cytowany przez "sport.pl".

Sonda Czy po sukcesach Igi Świątek grasz w tenisa? Tak, zacząłem grać w tenisa Nie, ale chcę zacząć! Nie, to nie sport dla mnie