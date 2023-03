Magdalena Fręch - Graczewa O której godzinie gra Magda Fręch Miami Open KIEDY gra Fręch kolejny mecz w Miami 3. runda

Magdalena Fręch jest już w 3. rundzie Miami Open. Tenisistka z Łodzi odpadła w kwalifikacjach, ale znów wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana, wykorzystując wysoką pozycję w rankingu i kontuzje kolejnych rywalek. Wykorzystała szansę, pokonując 4:6, 6:1, 6:1 Erikę Andrejewą.

Magdalena Fręch za awans do 3. rundy Miami Open zarobiła już sporo punktów i bardzo dużo pieniędzy. Premia to ponad 55,7 tysięcy dolarów. Polka już na pewno wróci do Top-100 rankingu WTA. Magdalena Fręch w Indian Wells też wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i wygrała pierwszy mecz. W 2. rundzie zatrzymała ją Tunezyjka Ons Jabeur, która teraz odpadła z Miami Open po porażce z... Warwarą Graczewą (2:6, 2:6). Zajmująca 54. miejsce w rankingu Rosjanka ostatnio jest w wysokiej formie. Przekonała się o tym również Magda Linette, która przegrała z Graczewą (3:6, 6:4, 4:6) niedawno w Austin.

Mecz Magdalena Fręch - Warwara Graczewa w 3. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w niedzielę 26 marca 2023. Czekamy na plan gier i podamy turaj godzinę meczu Fręch - Graczewa w Miami. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport.