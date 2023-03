i Autor: Sebastian Wielechowski Magdalena Fręch - Graczewa TV Transmisja NA ŻYWO Miami Open Gdzie oglądać mecz Fręch - Graczewa STREAM ONLINE LIVE 26.03.2023 Na jakim programie Magda Fręch w TV dzisiaj

Fręch - Graczewa Transmisja TV Miami Open Gdzie obejrzeć mecz Fręch - Gracheva STREAM ONLINE LIVE 26.03.2023 Na którym kanale Magdalena Fręch już dzisiaj zagra w 3. rundzie Miami Open, a jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Warwara Graczewa (nr 54). Tenisistka z Łodzi znów wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana (lucky loser) z kwalifikacji. Tym razem od razu do 2. rundy i wykorzystała szansę. Magda Fręch już na pewno wróci do Top-100 rankingu WTA. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Fręch - Graczewa TV Transmisja NA ŻYWO Na jakim programie mecz Fręch - Gracheva LIVE STREAM ONLINE 26.03.2023