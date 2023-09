Na Igę Świątek czyha duże niebezpieczeństwo. Kibice mogą być zaniepokojeni. Dla Polki może być to pierwszy taki raz

US Open 2023 DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz

Jelena Ostapenko naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Pewna siebie przed meczem w US Open?

Jeśli ktoś przed US Open był nieco zaniepokojony formą Igi Świątek, to po pierwszych trzech rundach na amerykańskim turnieju wielkoszlemowym mógł się nieco uspokoić. Liderka rankingu WTA zagrała trzy bardzo dobre mecze, a w dwóch przypadkach rywalki nie miały nic do powiedzenie. W I rundzie Świątek błyskawicznie rozprawiła się z Rebeccą Peterson, a w III rundzie z Kają Juvan.

Świątek spotka się ze swoją zmorą. Zagra o przełamanie

Jedynie Saville byłą w stanie spędzić ze Świątek nieco więcej czasu na korcie. Ale prawdziwe schody dla reprezentantki Polski zaczynają się dopiero teraz. Na Świątek czyha duże niebezpieczeństwo w postaci Jeleny Ostapenko. Dlaczego niebezpieczeństwo? Bo Polka z Łotyszką jeszcze nigdy nie wygrała w seniorskiej karierze. Panie mierzyły się ze sobą dotychczas trzykrotnie i trzykrotnie górą była Ostapenko.

- W ostatnim czasie Ostapenko formą nie grzeszy. W Nowym Jorku w każdej rundzie przegrywała seta, ale... wiemy, że na Igę zawsze wychodzi podwójnie zmotywowana. Jeszcze nigdy z Polką nie przegrała, zwyciężała wszystkie trzy dotychczasowe spotkania. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Maciej Zaręba, ekspert Canal+.