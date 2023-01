Roger Federer przerwał milczenie! Wszystko przez Igę Świątek, Szwajcar musiał to skomentować!

Iga Świątek najpierw wygrała mecz singlowy, a potem w parze z Hubertem Hurkaczem dała popis widowiskowej gry w United Cup. Polacy pokonali 4-1 Kazachstan i powalczą ze Szwajcarią o awans. W meczu miksta Iga Świątek popisała się kapitalną akcją, po której Agnieszka Radwańska - specjalistka od magicznych zagrań - długo zachwycona biła brawo. - Jest 1 stycznia, a najlepszą akcję w roku już mamy - śmiał się po meczu Hubert Hurkacz. Iga Świątek po zagraniu Kazacha Łomakina dopadła do zagranej z dużą rotacją wzdłuż siatki piłki i w swoim stylu na doślizgu uderzyła technicznie. Piłka minęła słupek podtrzymujący siatkę i trafiła w kort. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali 6:3, 6:4, a dla fanów polskich gwiazd to była wielka frajda, oglądać ich wspólne widowiskowe akcje.

Iga Świątek zaczepiła Rogera Federera. Jest odpowiedź Szwajcara

Wideo z niesamowitą akcją Igi Świątek szybko stało się hitem internetu. Popis Polki porównywany jest do zagrań słynnego Rogera Federera. Iga Świątek sama na Twitterze opublikowała wideo z tą wymianą i zaczepiła legendarnego Szwajcara. "Czy akceptujesz?" - zapytała. Po kilku godzinach mistrz z Bazylei odpisał. "To było szalone" - skomentował akcję Polki Federer.

Za to Iga Świątek podziwia Rogera Federera

Idolem numer 1 Igi Świątek jest Rafael Nadal, ale Rogera Federera, który niedawno skończył karierę, Polka też lubi i podziwia. Za co najbardziej? - Przede wszystkim podziwiam jego klasę, na korcie i poza nim. On ma w sobie dużo swobody i ma się wrażenie, że nie wkłada dużo wysiłku w to co robi na korcie i to jest na pewno wyjątkowe. Sama nie wiem, czy byłabym w stanie zaimplementować to do swojej gry. Oglądanie jego tenisa jest bardzo satysfakcjonujące, więc na pewno będę wracać do wielkich meczów, które rozegrał kiedyś - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".