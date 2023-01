Iga Świątek zaczepiła Rogera Federera i zadała mu pytanie. Na korcie działy się niesamowite rzeczy [WIDEO]

Pewni już zwycięstwa nad Kazachstanem w United Cup Polacy, w mikście wystawili to, co mają najlepsze - parę Iga Świątek/HubertHurkacz. Nasze gwiazdy po raz pierwszy zagrały razem i miały okazję zgrać się przed ważniejszymi występami. Wygrali 6:3, 6:4, a dla fanów Igi i Hubiego to była ogromna frajda, oglądać ich wspólne widowiskowe akcje. Po jednej z nich, gdy Świątek zagrała kosmiczną piłkę, posyłając ją za słupkiem podtrzymującym siatkę, kapitan Agnieszka Radwańska rozanielona długo biła brawo. - Jest 1 stycznia, a najlepszą akcję w roku już mamy - śmiał się po meczu Hubert Hurkacz.

Iga Świątek czy Roger Federer? Kto zrobił to lepiej?

Wideo z niesamowitą akcją Igi Świątek jest już hitem internetu. Porównywana jest do zagrań słynnego Rogera Federera, który popisywał się podobnymi uderzeniami. Iga Świątek sama na Twitterze opublikowała wideo z tą wymianą i zaczepiła legendarnego Szwajcara. "Czy akceptujesz?" - zapytała. Idolem numer 1 Igi Świątek jest Rafael Nadal, ale Rogera Federera, który niedawno skończył karierę, Polka też lubi i podziwia. Za co najbardziej? - Przede wszystkim podziwiam jego klasę, na korcie i poza nim. On ma w sobie dużo swobody i ma się wrażenie, że nie wkłada dużo wysiłku w to co robi na korcie i to jest na pewno wyjątkowe. Sama nie wiem, czy byłabym w stanie zaimplementować to do swojej gry. Oglądanie jego tenisa jest bardzo satysfakcjonujące, więc na pewno będę wracać do wielkich meczów, które rozegrał kiedyś - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

