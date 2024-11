Słowa Aryny Sabalenki o alkoholu obiegły świat. Rozbrajająco szczere wyznanie tenisistki

Sabalenka wypaliła o alkoholu

Aryna Sabalenka drugi rok z rzędu przystąpiła do WTA Finals jako liderka światowego rankingu, ale w przeciwieństwie do zeszłorocznej edycji w Cancun tym razem zdołała obronić się na ostatniej prostej przed Igą Świątek. Zapewniła sobie to już w trakcie turnieju w Rijadzie po porażce Polki z Coco Gauff. Po raz pierwszy w karierze skończy rok na pozycji numer jeden i nic dziwnego, że po tak udanych miesiącach chce teraz poświętować. Nie ukrywała tego zresztą podczas WTA Finals, gdy w jednym z filmików promocyjnych stwierdziła, że po sezonie będzie po prostu pić. O jej słowach zrobiło się na tyle głośno, że Sabalenka musiała się z nich wytłumaczyć!

Paskudny atak Rosjanina na Igę Świątek. Wytknął jej nawet kobiece dni! Aż nas skręciło

Sabalenka już może wygrzewać się po sezonie:

Sabalenka rozbrajająco szczerze o piciu. "Nie jestem alkoholiczką!"

Pierwsza rakieta świata gościła ostatnio w podcaście Andy'ego Roddicka. W trakcie rozmowy z byłym amerykańskim tenisistą nagle wyszedł temat alkoholu, a pełna ekspresji Sabalenka w swoim stylu wyjaśniła, jak obchodzi się z tego typu trunkami.

- Nie jestem alkoholiczką! Wyjaśniam. Piję tylko, gdy świętuję, a teraz będę celebrować swój udany sezon. Normalnie nie piję, niech świat to zrozumie - wypaliła z szerokim uśmiechem tenisistka, rozbawiając Roddicka i drugiego rozmówcę.

Nagranie z Igą Świątek chwyta za serce. Dawno czegoś takiego u niej nie widzieliśmy, masa komentarzy zalała internet

Liderka rankingu WTA rozpoczęła już wakacje. W mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciami i nagraniami z Paryża, gdzie relaksuje się wraz z partnerem Georgiosem Frangulisem. Fani Sabalenki mogą spodziewać się w najbliższych tygodniach wielu wpisów z wakacji tenisistki.