– Nie chciałam go brać – powiedziała Raducanu. – Nie chciałam się tym spryskać. Zostałam z opuchniętą kostką i ręką. Pomyślałam, że po prostu to przeczekam, bo nie chcę ryzykować. To oczywiście nasz problem. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Myślę, że chodzi o to, jak najlepiej radzić sobie z tym, co da się skontrolować. Jeśli wydarzy się coś, nad czym nie mamy kontroli, to będzie trudno udowodnić, że pozytywny wynik testu jest wynikiem zanieczyszczenia – zauważyła brytyjska tenisistka.