WTA nagle ogłasza w sprawie Igi Świątek. Fani są zmieszani, niektórzy nie kryją rozczarowania

Iga Świątek z pewnością inaczej wyobrażała sobie to, co będzie działo się w ostatnich dniach. Polka sromotnie przegrała z Jeleną Ostapenko w półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie broniła tytułu sprzed roku. Tym samym 23-latka nie wykorzystała okazji na to, by utrzymać bardzo małą stratę do Aryny Sabalenki, która w Dosze mogła jedynie zyskiwać (rok temu nie wzięła udziału w tej imprezie), a odpadła już w pierwszym meczu. Świątek chce z pewnością szybko zapomnieć o niepowodzeniu w Dosze i na pewno ma już parę powodów do radości. W 1. rundzie tego turnieju odpadła już wspomniana Ostapenko, więc przynajmniej jej nie musi obawiać się Polka, a do tego w swoim pierwszym meczu rozbiła Wiktorię Azarenkę 6:0, 6:2 i wysłała sygnał do rywalek, że porażka z Łotyszką to tylko wypadek przy pracy. Jeszcze przed tym meczem WTA wydało natomiast komunikat o... nowym stroju wiceliderki WTA!

Tuż przed startem spotkania Świątek – Azarenka WTA na swoim oficjalnym profilu udostępniła „ważny komunikat”, jak to zostało określone w samym poście. A było to zdjęcie, a dokładniej znany internetowy mem, z mężczyzną stojącym na ulicy i trzymającym nad głową karton z ogłoszeniem. W zależności od potrzeby na karton nanoszone są różne informacje i WTA postanowiło wykorzystać ten mem, aby ogłosić, że Iga Świątek ma... nowy strój!

Fani przyjęli sposób przekazania informacji całkiem pozytywnie, tak samo jak i samą informację. Jednak nie wszyscy podzielali tę radość. Wśród kibiców pojawiło się wielu takich, którzy zwrócili uwagę, że strój Polki... niemal się nie zmienił. I faktycznie, wygląda on niemal identycznie, jeśli chodzi o krój i kolor, jak ten używa przez nią w poprzednich imprezach w tym roku. Różnica jest jednak taka, że wcześniejszy zestaw składał się z bluzki i spódniczki, natomiast teraz jest to po prostu sukienka. „Lubię jej sukienkę, jest urocza”, „Oh, ona rządzi”, „Uwielbiam ją! Wygląda świetnie na niej”, „Kocham” - pisali jedni fani. „To jest w zasadzie to samo”, „To to samo, tylko że to sukienka”, „Nowy strój, te same kolory, wciąż brzydki” – narzekali inni.