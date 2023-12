Kontrowersyjne starcie: Górnik Zabrze pokonuje Pogoń Szczecin 1:0

Poprzednie mecze Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin

W ostatnich trzech meczach między Górnikiem Zabrze a Pogonią Szczecin wydarzyło się wiele emocji. Pierwsze starcie odbyło się na stadionie Arena Zabrze w Zabrzu 12 grudnia 2021 roku. Wynik tego meczu to remis 2:2. Obie drużyny zaprezentowały wysoką formę i nie dały sobie łatwo. Kolejne spotkanie miało miejsce na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie 5 listopada 2022 roku. Tym razem to Górnik Zabrze okazał się zdecydowanie lepszy, wygrywając ten mecz aż 4:1. Piłkarze Górnika pokazali swoje umiejętności i skuteczność, nie dając szans rywalom. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami odbył się na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu 20 maja 2023 roku. Tym razem Górnik Zabrze ponownie okazał się lepszy, zwyciężając wynikiem 2:1. Był to zacięty pojedynek, ale gospodarze potrafili utrzymać przewagę i zdobyć kolejne cenne punkty. W trzech ostatnich meczach między Górnikiem Zabrze a Pogonią Szczecin można zauważyć, że oba zespoły prezentują wysoki poziom piłkarski. Wyniki tych spotkań pokazują, że każda drużyna ma swoje mocne strony i potrafi stawić czoła rywalom. Stosunek bramek w rozegranych meczach Górnik Zabrze: 8, Pogoń Szczecin: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin zakończyła się wynikiem 1:0 dla Górnika. W 5 minucie Ennali zdobył bramkę po asyście Nascimento. W 20 minucie Zech z drużyny Pogoni otrzymał żółtą kartkę, a w 41 minucie Bichakhchyan również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin, który odbył się w Zabrzu, gospodarze utrzymali prowadzenie zdobyte w pierwszej połowie. Wynik 1:0 dla Górnika utrzymał się do końca spotkania. W 63 minucie trener Pogoni Szczecin dokonał zmiany w składzie swojej drużyny.

Gracz Fornalczyk wszedł na boisko, zastępując Gorgona. W 70 minucie zawodnik Janza z drużyny Górnika Zabrze otrzymał czerwoną kartkę, co oznaczało jego usunięcie z boiska. Trzy minuty później trener Pogoni Szczecin dokonał kolejnych dwóch zmian w składzie swojej drużyny. Gracz Gamboa wszedł na boisko, zastępując Ulvestada, natomiast Zahovic zastąpił Bichakhchyana. W odpowiedzi trener Górnika Zabrze również dokonał trzech zmian w składzie swojej drużyny.

W 74 minucie Podolski wszedł na boisko, zastępując Nascimento, a Siplak zajął miejsce Kapralika. W 76 minucie Dadok wszedł na boisko, zastępując Ennalego. W 79 minucie trener Pogoni Szczecin dokonał ostatniej zmiany w składzie swojej drużyny. Gracz Przyborek wszedł na boisko, zastępując Koutrisa. W końcówce meczu arbiter ukarał trzech zawodników Górnika Zabrze żółtymi kartkami.

W 88 minucie kartkę otrzymał Sekulic, a w doliczonym czasie gry Musiolik i Lukoszek. Ostatecznie cały mecz zakończył się wynikiem: Górnik Zabrze 1, Pogoń Szczecin 0.

Skład meczu z dnia 2023-12-01

Górnik Zabrze

J. Urban - trener

Daniel Bielica (1) bramkarz

Boris Sekulić (2) obrońca

Kryspin Szcześniak (5) obrońca

Rafał Janicki (26) obrońca

Erik Janža (64) obrońca

Filipe Nascimento (23) pomocnik

Dani Pacheco (8) pomocnik

Lawrence Ennali (11) pomocnik

Adrian Kaprálik (7) pomocnik

Kamil Lukoszek (17) pomocnik

Sebastian Musiolik (9) napastnik

Pogoń Szczecin

J. Gustafsson - trener

Valentin Cojocaru (77) bramkarz

Linus Wahlqvist (28) obrońca

Benedikt Zech (23) obrońca

Mariusz Malec (33) obrońca

Leonardo Koutris (32) obrońca

Fredrik Ulvestad (8) pomocnik

Rafał Kurzawa (7) pomocnik

Vahan Bichakhchyan (22) pomocnik

Alexander Gorgon (20) pomocnik

Kamil Grosicki (11) pomocnik

Efthymios Koulouris (9) napastnik

Statystyki

Górnik Zabrze Pogoń Szczecin Strzały na bramkę 4 5 Strzały poza światło bramki 3 8 Wszystkie strzały 10 25 Strzały zablokowane 3 12 Faule 14 13 Rzuty rożne 5 7 Spalone 3 1 Posiadanie piłki 41% 59% Żółte kartki 3 2 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 5 2 Suma podań 325 477 Dokładne podania 254 392 Procent dokładnych podań 78% 82%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Górnik Zabrze prowadził z wynikiem 1:0 nad Pogonią Szczecin. Po meczu, w którym padło tylko jedno trafienie, Pogoń Szczecin zajmuje 5. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Pogoni Szczecin wygrała 8 spotkań, zremisowała 2 razy i przegrała 6 meczów, co daje im sumę punktów wynoszącą 26. Natomiast Górnik Zabrze zajmuje 11. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Górnika Zabrze wygrała 5 meczów, zremisowała 4 razy i przegrała 7 spotkań, co daje im sumę punktów wynoszącą 19. W obecnym stanie punktacja przedstawia się następująco: Górnik Zabrze ma na swoim koncie już 20 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Górnika Zabrze i Pogoni Szczecin czekają kolejne mecze po rozegranym spotkaniu między tymi dwoma zespołami. Mecz pomiędzy Radomiakiem Radom a Górnikiem Zabrze odbędzie się 9 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Radomiaka w Radomie. Natomiast Pogoń Szczecin zmierzy się z Wartą Poznań dzień wcześniej, czyli 8 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie.