Zwycięstwo Stolem Gniewino nad Sokół Kleczew w 25. kolejce III Ligi - Grupa 2

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Stolem Gniewino i Sokół Kleczew, przed meczem Sokół Kleczew zajmował 12. miejsce w tabeli, natomiast Stolem Gniewino było na 15. miejscu. Do tej pory drużyna Sokoła Kleczew wygrała 9 meczy, zremisowała 6 razy i przegrała 9 spotkań, co dało im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast Stolem Gniewino wygrało 6 meczy, zremisowało tyle samo razy i przegrało aż 12 spotkań, co przełożyło się na sumę punktów równą 24. W ostatnim meczu zwyciężył Stolem Gniewino zdobywając tym samym 3 punkty. Aktualnie tabela prezentuje się następująco: Stolem Gniewino ma 27 punktów, a Sokół Kleczew utrzymuje swoje miejsce z sumą punktów wynoszącą nadal 33.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stolemem Gniewino a Sokołem Kleczew, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Błękitnymi Stargard a Stolemem Gniewino odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Natomiast Sokołowi Kleczew przeciwnikiem będzie Elana Toruń, a ich mecz rozegrany zostanie tego samego dnia o godzinie 16:00 na stadionie Miejskim w Kleczewie.