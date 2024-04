Wysoka wygrana GKS Jastrzębie nad SKRĄ Częstochowa 2:0

Przebieg spotkania

Mecz GKS-u Jastrzębie z SKRA Częstochowa rozpoczął się od intensywnej gry obu drużyn. W pierwszej połowie, w 16 minucie, sędzia pokazał żółtą kartkę Bednarskiemu z drużyny GKS Jastrzębie. Następnie, w 35 minucie, kolejną żółtą kartkę otrzymał Borun, również reprezentujący barwy GKS-u Jastrzębie. Mimo wielu prób obu drużyn, pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Druga połowa przyniosła więcej emocji.

Już w 53 minucie Bednarski strzelił gola dla GKS-u Jastrzębie. Dwie minuty później sędzia pokazał żółtą kartkę Mackowiakowi z SKRA Częstochowa. W 65 minucie Zakharchenko z GKS-u Jastrzębie również został ukarany żółtą kartką. Minutę później doszło do zmiany w drużynie SKRA Częstochowa - Niedbala wszedł na boisko, zastępując Mackowiaka. W 72 minucie Bednarski ponownie trafił do bramki rywali, podwyższając prowadzenie swojej drużyny.

W tej samej minucie doszło do dwóch zmian w SKRA Częstochowa - Grzelka i Kolodziejczyk zastąpili Wyparta i Kubika. Minutę później na boisku pojawił się Jadach, zastępując Maszkowskiego w drużynie GKS-u Jastrzębie. W 75 minucie Bednarski opuścił boisko, a jego miejsce zajął Goluch. W 77 minucie Kolodziejczyk z SKRA Częstochowa otrzymała żółtą kartkę, a dwie minuty później taki sam los spotkał Jadacha z GKS-u Jastrzębie. W 80 minucie Dziegielewski wszedł na boisko SKRA Częstochowa, zmieniając Lawrynowicza.

Na koniec, w 89 minucie Kiebzak zastąpił Zycha w drużynie GKS-u Jastrzębie, a w doliczonym czasie gry Nawrocki z SKRA Częstochowa została ukarany żółtą kartką. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem GKS-u Jastrzębie nad SKRA Częstochowa wynikiem 2:0.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna SKRA Częstochowa zajmowała 12. miejsce w tabeli, a GKS Jastrzębie 15. miejsce. Do tej pory SKRA Częstochowa wygrała 9 meczy, zremisowała 9 meczy i przegrała 9 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 36. Natomiast GKS Jastrzębie wygrał 7 meczy, zremisował 9 meczy i przegrał 11 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 30. W ostatnim spotkaniu drużyna GKS Jastrzębie odniosła zwycięstwo i zdobyła 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla GKS Jastrzębie wynosi teraz 33, a dla SKRA Częstochowa - nadal jest to liczba 36.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Jastrzębie a SKRA Częstochowa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Radunią Stężyca a GKS-em Jastrzębie odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Gminny Sportowy w Stężyca. Natomiast SKRA Częstochowa zmierzy się z Pogonią Siedlce 19 kwietnia 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Loretańskiej w Częstochowie.