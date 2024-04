Górnik Zabrze II pokonuje Górnika Polkowice 2:0 w 25. kolejce III ligi - Grupa 3

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy drużynami Górnik Zabrze II i Górnik Polkowice, zwyciężyła drużyna Górnika Zabrze II, zdobywając 3 punkty. Obecnie Górnik Zabrze II zajmuje 4 miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 12 wygranych meczów, 4 remisy oraz 9 porażek. Suma ich punktów wynosi obecnie 40. Natomiast Górnik Polkowice zajmuje 5 miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 10 wygranych meczów, 6 remisów oraz 9 porażek. Aktualna suma ich punktów wynosi obecnie 36.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Górniki Zabrze II po rozegranym meczu z Górnikiem Polkowice szybko muszą się przygotować na kolejne wyzwanie. Ich następny mecz odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Oporowska we Wrocławiu, gdzie zmierzą się z drużyną Śląska Wrocław II. Jest to ważne spotkanie dla obu zespołów, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Natomiast Górnik Polkowice po przegranej konfrontacji z Gwarkiem Tarnowskie Góry również szybko będzie miał okazję do rehabilitacji. Ich kolejny mecz odbędzie się tego samego dnia, czyli 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Górnik w Polkowicach. Przeciwnikiem będzie drużyna Gwarek Tarnowskie Góry, która również będzie miała ambicje zdobycia trzech punktów. Oba te mecze zapowiadają się emocjonująco i pełne walki. Zarówno Górnik Zabrze II, jak i Górnik Polkowice będą musieli dać z siebie wszystko, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Będzie to doskonała okazja dla kibiców obydwu drużyn, aby wspierać swoje ulubione zespoły i cieszyć się widowiskową piłką nożną.