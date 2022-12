Anglia – Francja: Typy bukmacherskie. Kursy. Czas na ćwierćfinałowy szlagier!

Francuzi od samego początku zapowiadali, że podczas katarskiego turnieju interesuje ich jedynie obrona tytułu mistrzowskiego i jak na razie zdają się dotrzymywać słowa. Drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa awansu z grupy pewna była już po dwóch spotkaniach – dzięki wygranym nad Australią (4:1) oraz Danią (2:1). W ostatnim starciu tej fazy turnieju – przeciwko Tunezji – selekcjoner „Trójkolorowych” wystawił do gry głównie dublerów, którzy nie pokazali się jednak z najlepszej strony, przegrywając 0:1. Nie zmieniło to jednak faktu, że mistrzowie świata wygrali zmagania w grupie D, a w walce o ćwierćfinał zmierzyli się z reprezentacją Polski. Choć biało-czerwoni zagrali swój najlepszy mecz na tym turnieju, ostatecznie musieli uznać wyższość bardziej utytułowanego przeciwnika. W dużej mierze przesądził o tym geniusz Kyliana Mbappe, który najpierw asystował przy golu Olivera Giroud, a następnie sam dwukrotnie trafił do siatki Wojciechac Szczęsnego. 23-latek ma już podczas trwającego mundialu 5 goli i pewnie zmierza po koronę króla strzelców imprezy. Nie ma zresztą wątpliwości, że jego dyspozycja będzie kluczowa w kontekście awansu do półfinału. Zdaniem bukmacherów z TOTALbet jest to zresztą dość prawdopodobny scenariusz, nieznacznym faworytem w ich opinii będą bowiem obrońcy tytułu.

Maroko – Portugalia: Typy bukmacherskie. Kursy. „Lwy Atlasu” przejdą do historii?

Anglicy podczas trwającego turnieju także pokazują się jednak ze znakomitej strony, zgłaszając akces do walki o najwyższe cele. Podopieczni Garetha Southgate’a przez fazę grupową przebrnęli „suchą stopą”, z siedmioma punktami zajmując w niej pierwsze miejsce. Pokaz siły dali zresztą już na inaugurację, gromiąc reprezentację Iranu aż 6:2. Potem przyszedł bezbramkowy remis z USA oraz pewne zwycięstwo 3:0 nad Walią. Rywalem „Synów Albionu” w 1/8 finału był Senegal i wydawało się, że jest to zespół będący w stanie postawić faworytowi czynny opór. Stało się jednak zupełnie inaczej – piłkarze z Wysp Brytyjskich byli bezapelacyjnie lepsi i zasłużenie zwyciężyli 3:0. Dobre występy na MŚ 2022 w Katarze są zresztą potwierdzeniem znakomitej pracy, którą wykonuje z kadrą jej selekcjoner. Ekipa prowadzona przez Southgate’a przed czterema laty zajęła na mundialu czwarte miejsce, przed rokiem – podczas EURO 2021 – udało im się z kolei wywalczyć srebrne medale. Czyżby w Katarze mieli sięgnąć po złoto? Będzie o to trudno, gdyż ich rywalem w walce o półfinał będą obrońcy tytułu. Choć nieznacznym faworytem będzie wg TOTALbet reprezentacja Francji, ewentualny triumf „Synów Albionu” wcale nie będzie scenariuszem z kategorii science-fiction. W pierwszym przypadku kurs wynosi bowiem 2.47, w drugim – 3.02.

FIFA straciła cierpliwość do organizatora MŚ?! Miarka się przebrała, sensacyjne doniesienia

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Anglia – 3.02 remis – 3.40 Francja – 2.47

Awans:

Anglia – 2.03 Francja – 1.76

Sposób awansu:

Anglia w regulaminowym czasie – 2.61

Anglia w dogrywce – 12.00

Anglia w rzutach karnych – 11.00

Francja w regulaminowym czasie – 2.22

Francja w dogrywce – 10.00

Francja w rzutach karnych – 11.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.25 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.20 powyżej 1.5 – 1.34

poniżej 2.5 – 1.75 powyżej 2.5 – 2.05

poniżej 3.5 – 1.28 powyżej 3.5 – 3.60

poniżej 4.5 – 1.09 powyżej 4.5 – 6.90

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 1.12

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Anglia – Francja dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.