Lazio – Roma. Walka o Ligę Mistrzów w cieniu derbów Włoch

Jeszcze na początku marca powiedzielibyśmy, że piłkarze Lazio do derbowego starcia z Romą przystąpią w wysokiej dyspozycji. Podopieczni Maurizio Sarriego punktowali bowiem naprawdę dobrze, a swoistą „wisienką na torcie” było wyjazdowe zwycięstwo nad zmierzającym po mistrzostwo Włoch Napoli (1:0). Od tego momentu Biancocelesti spuścili jednak z tonu. Ekipa z wiecznego miasta zdążyła bowiem odpaść z Ligi Konferencji (dwie porażki po 1:2 z AZ Alkmaar), a w międzyczasie bezbramkowo zremisowała w Bologni. Choć z pewnością nie są to wyniki na miarę oczekiwań, w błękitnej części Rzymu sytuacja wciąż jest całkiem niezła. Lazio zajmuje obecnie miejsce na najniższym stopniu podium Serie A, tracąc do wyprzedzającego je Interu zaledwie jedno „oczko”. Rzymianie muszą jednak mieć się na baczności, grupa pościgowa jest bowiem blisko, a wypadnięcie poza TOP 4 może być kwestią jednej wpadki. Tym cenniejsze – wobec opisanej powyżej sytuacji – byłoby niedzielne zwycięstwo w derbach Rzymu. Tak się bowiem składa, że obie drużyny dzielą w tabeli zaledwie dwa punkty, ewentualne pokonanie lokalnego rywala pozwoliłoby piłkarzom Maurizio Sarriego umocnić się w ligowej czołówce. Zdaniem TOTALbet jest to jak najbardziej możliwe, choć szanse obu drużyn na zgarnięcie kompletu „oczek” są wg bukmachera bardzo zbliżone.

„Gialorossi” do derbowego pojedynku przystąpią natomiast w ambiwalentnych nastrojach. Z jednej strony zespół prowadzony przez Jose Mourinho będzie podbudowany odprawieniem w dwumeczu hiszpańskiego Realu Sociedad (2:0) i awansem do ćwierćfinału Ligi Europy. Z drugiej jednak Roma w ostatnich meczach ligowych nie prezentowała się jednak zbyt dobrze. Klub z żółto-czerwonej części Rzymu potrafił co prawda pokonać przed własną publicznością Juventus (1:0), poniósł też jednak dwie zaskakujące porażki. Szczególnie szerokim echem odbiło się wyjazdowe starcie z Cremonese (1:2), dla gospodarzy było to bowiem dopiero pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie ligowym! Romaniści nie popisali się także w ostatniej kolejce, gdy po prawdziwym thrillerze ulegli na Stadio Olimpico Sassuolo (3:4). Strata punktów w opisanych powyżej meczach sprawiła, że drużyna prowadzona przez „The Special One” wypadła z czołowej czwórki i teraz musi zaciekle walczyć o powrót do TOP 4. Strata wciąż jest jednak minimalna, Roma do czwartego Milanu traci bowiem jedynie jedno „oczko”, do Lazio i Interu – odpowiednio dwa i trzy. Ewentualna wygrana w niedzielnych derbach pozwoliłaby im zatem na złapanie głębszego oddechu i prześcignięcie lokalnego rywala. Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to możliwe, choć minimalnym faworytem tego pojedynku będą nominalni gospodarze. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Lazio płaci bowiem 2.77 zł, w przypadku wygranej Romy jest to z kolei 2.89 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Lazio – 2.77 remis – 3.10 Roma – 2.89

Podwójna szansa:

1/X – 1.43 1/2 – 1.38 X/2 – 1.44

Lazio strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.71

Roma strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.68

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.50 powyżej 0.5 – 1.10

poniżej 1.5 – 2.59 powyżej 1.5 – 1.48

poniżej 2.5 – 1.51 powyżej 2.5 – 2.50

poniżej 3.5 – 1.18 powyżej 3.5 – 4.70

poniżej 4.5 – 1.05 powyżej 4.5 – 9.50

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 15.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

A 𝐁𝐈𝐆 week ahead of the first international break of 2023...Sunday's giving us a Derby della Capitale and a Derby d'Italia to feast upon 🧑‍🍳 pic.twitter.com/6Y1jP80ISm— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 17, 2023

