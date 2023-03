Polski finał w Lidze Mistrzów?!

El. ME 2024

Jako pierwsi na parkiecie zameldują się zawodnicy Jastrzębskiego Węgla, którzy na wyjeździe zmierzą się z Halkbankiem Ankara. Jest to obecnie zdecydowany lider tureckiej ekstraklasy, który – choć opiera swoją kadrę na rodzimych zawodnikach – dysponuje kilkoma naprawdę niezłymi siatkarzami. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest zresztą fakt, że Halkbank w drodze do półfinału pozostawił w pokonanym polu m.in. włoskie Lube Civitanova. Jastrzębianie wcale nie stoją jednak na straconej pozycji. Przeciwnie – dobra forma ligowa (drugie miejsce w PlusLidze), a także rozbicie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów niemieckiego Friedrichshafen sprawia, że w opinii ekspertów z TOTALbet podopieczni Marcelo Mendeza mają realne szanse na wygranie. Przed środowym starciem w Ankarze kurs na wygraną obu drużyn jest identyczny i wynosi 1.89. W kontekście całego dwumeczu oznacza to jednak, że wyżej stoją akcje wicemistrzów Polski.

Przed zdecydowanie trudniejszym zadaniem staną natomiast obrońcy tytułu – Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Rywalem mistrzów Polski będzie bowiem naszpikowana gwiazdami Sir Safety Perugia, posiadająca w swoim składzie m.in. takich zawodników jak Simone Giannelli czy nasi rodacy – Wilfredo Leon oraz Kamil Semeniuk. Choć klub z Perugii w rodzimej lidze jak na razie nie ma sobie równych (komplet zwycięstw w fazie zasadniczej), to w ćwierćfinale Ligi Mistrzów dość nieoczekiwanie napotkał pewne problemy. Ostatecznie podopieczni Andrei Anastasiego poradzili sobie jednak z niemieckim BR Volleys, meldując się w najlepszej czwórce. Kędzierzynianie w poprzedniej rundzie potrzebowali z kolei złotego seta, aby wyeliminować inną włoską ekipę – Trentino. Choć polscy fani z pewnością mają nadzieję, że podobny scenariusz ziści się i tym razem, wg ekspertów z TOTALbet szanse na to nie są duże. W opinii bukmachera faworytem zarówno pierwszego starcia, jak i całego dwumeczu będzie drużyna z Półwyspu Apenińskiego. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na środowy triumf mistrzów Polski płaci bowiem 2.85 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Perugii wyniesie natomiast 1.41 zł.

Kursy TOTALbet:

Halkbank Ankara – 1.89 Jastrzębski Węgiel – 1.89

Zaksa Kędzierzyn-Koźle – 2.85 Sir Safety Perugia – 1.41

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.