Bramkarz Anglików

Euro 2024: Jordan Pickford. Sylwetka reprezentanta Anglii

Jordan Pickford to bramkarz często podważany w reprezentacji Anglii. Na co dzień broni bramki Evertonu. Podczas poprzedniego Euro mógł być wielkim bohaterem całej Anglii, gdy bronił karne Włochów podczas serii jedenastek w wielkim finale na Wembley. Z pewnością to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników kadrze Garetha Southgate'a. Kim jest Jordan Pickford? Sylwetka Jordana Pickforda - reprezentanta Anglii powołanego na Euro 2024.