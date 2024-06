i Autor: Instagram/Norbert Gyomber Norbert Gyomber

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Norbert Gyomber. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Norbert Gyomber to jeden z tych obrońców, którzy od lat są w reprezentacji Słowacji. Niespełna 32-latka nie mogło też zabraknąć na Euro 2024 - z kadrą grał już na ME 2016. Poprzednie mistrzostwa oglądał co prawda w telewizji, ale piłkarz włoskiej Salernitany imponuje solidnością i uniwersalnością, która może przydać się w Niemczech selekcjonerowi Słowaków.