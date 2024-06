i Autor: AP PHOTO Ondrej Duda

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Ondrej Duda. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Ondrej Duda to reprezentant Słowacji, którego w Polsce nie trzeba szczególnie przedstawiać. Kibice wciąż pamiętają jego występy w Legii Warszawa, gdzie jego kariera nabrała tempa. Ten ofensywny pomocnik grał w Legii w latach 2014-2016, a później przeniósł się do Herthy Berlin. W 2020 r. jego przygoda z Herthą dobiegła końca i najpierw był na wypożyczeniu w angielskim Norwich, a następnie trafił do FC Koeln. Od 2023 r. Duda jest piłkarzem Hellasu Werona, gdzie w ostatnim sezonie grał m.in. z Pawłem Dawidowiczem i Karolem Świderskim. Będzie to jego trzecie Euro w karierze!