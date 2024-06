i Autor: AP PHOTO Samet Akaydin

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Samet Akaydin. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 14:39

Samet Akaydin to jeden ze środkowych obrońców powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. 30-latek jest wśród nich najniżej wyceniany, ale może wnieść sporo swoim doświadczeniem. Tuż przed turniejem zagrał m.in. w meczu z Polską i być może przekonał do siebie Vincenzo Montellę, aby grać w pierwszym składzie na Euro.