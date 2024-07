Hiszpania - Anglia NA ŻYWO transmisja. Finał Euro 2024 dzisiaj 14.07.2024 tv na którym kanale?

Gdyby ktoś wskazał przed Euro 2024, że w wielkim finale zagrają i Hiszpania i Anglia, nie mogłoby to stanowić większego zaskoczenia, bo obie drużyny były typowane w gronie faworytów trwającego turnieju. Jednak podczas samej imprezy oczekiwania względem obu ekip się zmieniały. "La Furia Roja" spełniała rolę faworytów i grała przyjemny dla oka futbol. A co najważniejsze, szły za tym wyniki. Hiszpania wyszła bez szwanku z trudnej grupy, a następnie radziła sobie z kolejnymi groźnymi rywalami w fazie pucharowej. Tego samego nie można powiedzieć o Anglikach. Podopieczni Garetha Southgate'a prezentowali się z bardzo słabej strony i wielu kibiców życzyło im odpadnięcia z Euro. Ale Synowie Albionu na złość krytykom dotarli aż do kluczowego spotkania i co najważniejsze, nie są skazani na pożarcie.

Mecz finału mistrzostw Europy pomiędzy Hiszpanią a Anglią odbędzie się w niedzielę 14 lipca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a w internecie na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu Hiszpania - Anglia na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!