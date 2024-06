Jan Tomaszewski odpowiada na pytania kibiców. Szykuje się gorący program. Może być ostro [OGLĄDAJ NA ŻYWO]

Co za wstyd! Polscy piłkarze przeszli do niechlubnej historii Euro! Żenujący wynik zapisze się na zawsze

Po pierwszym, całkiem udanym meczu reprezentacji Polski na Euro 2024, wróciła wiara, że biało-czerwoni niekoniecznie muszą poprzestać na trzech meczach podczas turnieju. O wszystkim decydowała rywalizacja z Austrią. Niestety podopieczni Michała Probierza nie stanęli na wysokości zadania i przegrali w kluczowym spotkaniu. Na domiar złego wszelkie nadzieje odebrał nam wynik drugiego meczu w polskiej grupie, bo remis Francji z Holandią uniemożliwił nam na 100% marzenia o walce o awans. Tematów do poruszenia jest więc sporo, a Jan Tomaszewski zawsze podchodzi do porażek Polaków szczerze i ostro. Nie inaczej powinno być w sobotnie przedpołudnie, gdy to przede wszystkim widzowie będą zadawali pytania naszej legendzie.