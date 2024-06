Kim jest Jakub Piotrowski? Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: klub, partnerka, kadra

Jakub Piotrowski to nadzieja polskich kibiców na gole w stylu Jacka Krzynówka. Piłkarz Łudogorca Razgrad w klubie (ale również i reprezentacji) pokazał, że potrafi strzelić z dystansu niezwykle spektakularnie. I choć w kadrze jest "nową twarzą", to od razu pokazał w niej bardzo silny charakter.

Jakub Piotrowski – reprezentacja

Dosyć ciekawe było jego wejście do kadry, bowiem odarte z kompleksów. Debiut miał miejsce 12 października 2023 roku z Wyspami Owczymi, a miesiąc później pierwszy gol (w meczu z Czechami). W marcu dorzucił piękne trafienie z dystansu w barażowym półfinale z Estonią. Na razie ma na koncie tylko pięć spotkań, dwie bramki, ale przez wielu jest uważany za mocnego kandydata do gry w pierwszym składzie na Euro 2024.

Jakub Piotrowski - klub

Za nim niemal doskonały sezon w Bułgarii. W lidze zagrał 27 spotkań i strzelił aż 11 goli, do nich dorzucił pięć asyst. W Łudogorcu często gra jako "dziesiątka", w okolicach napastnika, zazwyczaj tuż za nim. Z Łudogorcem zdobył oczywiście mistrzostwo Bułgarii i dotarł do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Polecamy przypomnieć sobie jego cudowne trafienie z dystansu w meczu fazy grupowej LKE z Fenerbahce Stambuł. W sumie dobrnął w barwach klubu z Razgradu już do 99 meczów. Na konferencji prasowej przed wylotem do Niemiec pokusił się nawet o porównanie polskiej ekstraklasy do najwyższej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. – Jest bardzo zróżnicowany poziom między pierwszą szóstką a ostatnią. Liga bułgarska byłaby super, gdyby była troszeczkę mniejsza, liczyła mniej zespołów. Wtedy rywalizacja między czołowymi drużynami byłaby częstsza. To by podniosło poziom ligi, bo pierwsze dziesięć zespołów jest okej, play-offy są na dobrym poziomie, można zobaczyć wtedy ciekawsze mecze. Największa różnica między Ekstraklasą a ligą bułgarską? Stadiony. Warto przyjeżdżać do Polski, patrzeć na tę otoczkę, brać przykład pod kątem infrastruktury – powiedział Piotrowski.

Jakub Piotrowski – żona, rodzina

Piłkarz od lat jest w związku z Wiktorią Jankowską. Pierwsze wspólne zdjęcie Piotrowskiego i Jankowskiej na instagramie opublikowane było w marcu 2017 roku... Również dzięki mediom społecznościowym można wywnioskować, że ukochana Piotrowskiego jest nauczycielką jogi.

