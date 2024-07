Marciniak nie będzie sędziował finału EURO 2024? Ekspert nie ma wątpliwości, ma być inny kandydat!

Szymon Marciniak pozostał na piłkarskich mistrzostwach Europy i powinniśmy zobaczyć go w akcji po raz kolejny już całkiem niebawem. Mimo że Polak ma szanse na to, aby sędziować finał Ligi Mistrzów, tak zdaniem eksperta, istnieje zupełnie inny kandydat, a Polakowi przyjdzie jeszcze jedynie poprowadzić pojedynek półfinałowy. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Szymon Marciniak bez finału EURO? Co za słowa eksperta!

W sprawie Marciniaka postanowił wypowiedzieć się była sędzia piłkarski - Marcin Borski. Zdaniem eksperta, to Daniele Orsato, a nie Polak jest szykowany do tego, aby prowadzić finał turnieju w Niemczech.

- Może sędziować oba półfinały. UEFA ma wolną rękę, ale nie przekreślajmy jego szans na finał. One są, choć wydaje mi się to trochę mniej prawdopodobne ze względu na kwestie polityczne - ocenił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Marcin Borski

- Włosi są głównymi decydentami i może niekoniecznie będą chcieli, by Szymon na tym etapie zebrał już "koronę gór", czyli wszystkie cztery finały (Superpuchar Europy, Liga Mistrzów, MŚ i Euro - przyp. red.). Znam to środowisko od wewnątrz i to w większości są ludzie o dużym ego i podejrzewam, że tego nie zrobią (...). Orsato utrzymał na pewno miano faworyta i jest na pole position (...) Myślę, że Slavko Vincić może dostać jeden z półfinałów. Gdybym miał obstawiać, to według mnie półfinały dostaną Vincić i Marciniak, a w finale zobaczymy Orsato - mówi Borski.