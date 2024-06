Najnowsze informacje w sprawie zdrowia Lewandowskiego! Nie jest dobrze, pilne ustalenia mediów!

Robert Lewandowski nie może mówić o dobrym starcie na EURO. W trakcie przygotowań do turnieju, zawodnik reprezentacji Polski doznał bolesnej kontuzji mięśniowej, która na pewno wykluczy go z meczu z Holandią, o czym donosił PZPN. Najnowsze doniesienia w sprawie kapitana polskiej kadry nie napawają optymizmem. Okazuje się bowiem, że starcie z "Oranje" nie jest jedynym, które jest zagrożone.

Robert Lewandowski wypadnie na dłużej? Pilne doniesienia mediów

O ile PZPN od razu wykluczył sprawę gry Lewandowskiego w meczu przeciwko Holandii, o tyle "Wirtualna Polska" dowiedziała się, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i pod znakiem zapytania staje mecz "Lewego" z Austriakami. Jak donoszą media, występ Lewandowskiego w stuprocentowej pewności przewidziany jest dopiero na starcie grupowe przeciwko Francji. Te doniesienia nie napawają optymizmem, jednak ma trwać intensywna walka z czasem o zdrowie piłkarza Barcelony.

Sztab medyczny reprezentacji Polski wskazuje, że robi wszystko, aby zawodnik mógł być uwzględniony przy meczu z Austrią.

- Doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wyklucza go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - mówił lekarz kadry, dr Jacek Jaroszewski, cytowany przez "WP. SportoweFakty".