Polacy już w Hannoverze! Przyjazd polskich piłkarzy do hotelu, fani na ulicach!

Reprezentacja Polski przyjechała do Hannoveru! Drużyna wyselekcjonowana przez Michała Probierza przyleciała do Niemiec i została powitana przez tłumy kibiców, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć drużynę "Biało-Czerwonych", która już teraz mentalnie przygotowywuje się do starcia z Holendrami. Patrząc na to, jak piękne było przywitanie graczy pod hotelem, to trzeba liczyć na to, że zawodnicy odwdzięczą się dobrą grą!

Polacy przyjechali do Niemiec! Mamy zdjęcia polskiej kadry

Ostatnie dni w reprezentacji Polski były wyjątkowym obciążeniem dla piłkarzy reprezentacji Polski. Dwa ciężkie sparingi i kontuzje Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego nie są dobrym prognostykiem przed startem mistrzostw i mogły wyprowadzić naszych zawodników z dobrych nastrojów. Na całe szczeście, piłkarze drużyny narodowej pojawili się w Hannoverze, a witały ich tłumy kibiców, którzy byli spragnieni widoku swoich ulubieńców, a także będą liczyć na piłkarzy w trakcie nadchodzących mistrzostw Europy, które dla zawodników i fanów "Biało-Czerwonych" rozpoczną się w niedzielę od grupowego starcia z Holandią. Aby zobaczyć zdjęcia piłkarzy kadry, którzy już przybyli do Niemiec, przejdź do galerii zamieszczonej u góry tekstu.