Reprezentanci Polski wrócili do kraju! Powitanie przez kibiców na Okęciu, mamy zdjęcia!

Reprezentacja Polski ma już za sobą ostatnie starcie w mistrzostwach Europy. Podopieczni Michała Probierza zremisowali z kadrą Francji 1:1 i wiadomym było, że tuż po spotkaniu udadzą się do samolotu, aby wylądować na warszawskim Okęciu. Tak jak polecił selekcjoner, gracze mieli spotkać się z fanami, którzy wspierali Polaków w trakcie turnieju w Niemczech. Piłkarze nie zawiedli, a fani stawili się bardzo licznym gronem. Mamy zdjęcia!

Reprezentacja Polski już w kraju. Kibice czekali wiele godzin!

Fani reprezentacji Polski, którzy chcieli spotkać się z zawodnikami reprezentacji musieli uzbroić się w cierpliwość. Mimo że pierwotnie przyjazd kadrowiczów przewidziany był na kilka minut po północy, to ostatecznie dopiero o 2:30 reprezentanci Polski zawitali w terminalu lotniska Okęcie. Dla wytrwałych fanów była jednak nagroda - zawodnicy bardzo chętnie spędzali czas z miłośnikami polskiego futbolu, nie brakowało autografów, zdjęć i rozmówek. Mimo że nie wyszliśmy z grupy, to można uznać, że nastroje wokół reprezentacji są bardzo dobre. Aby zobaczyć zdjęcia z przylotu polskich piłkarzy, przejdź do galerii powyżej.