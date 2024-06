Skandal w meczu Polska - Austria. Turecki sędzia oszukał Polaków. Ohyda jakich mało

Co decyduje o kolejności w grupie Euro 2024? Zasady UEFA

Reprezentacja Polski już od początku nie może zaliczyć meczu z Austrią do udanych. W 9. minucie Gernot Trauner świetnie zachował się w polu karnym biało-czerwonych i pewnym strzałem głową pokonał Wojciecha Szczęsnego. Kilka minut później Piotr Zieliński popisał się znakomitą akcją, po czym zdecydował się oddać strzał na bramkę rywali, jednak jego strzał został zablokowany ręką jednego z piłkarzy austriackich. Niestety doszło do skandalu, ponieważ Halil Umut Meler nie zdecydował się odgwizdać rzutu karnego, co więcej nawet nie sprawdził tej sytuacji w systemie VAR. Polacy zostali w tej sytuacji mocno skrzywdzeni.