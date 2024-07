Skandal w pierwszych minutach ćwierćfinału Hiszpania – Niemcy. Gwiazdor mógł już wylecieć z boiska, nawet nie dostał kartki

Kroos w kilka minut powinien dostać dwie kartki

Hiszpania była jedyną drużyną fazy grupowej, która wygrała wszystkie trzy mecze i nie straciła gola. W 1/8 finału natomiast, choć pierwsza straciła bramkę, to później sama wbiła Gruzji aż cztery i nie było wątpliwości, kto jest w tym starciu lepszy. Również Niemcy radziły sobie bardzo dobrze, w grupie zdobyły 7 punktów, natomiast w 1/8 finału pewnie pokonały Danią 2:0, choć ich gra nie była tak imponująca, a dominacja aż tak zaznaczona. Mimo to nie było wątpliwości, że spotkanie tych dwóch drużyn już na ćwierćfinale to przedwczesny finał.

Polacy wrócili z nieudanego Euro 2024. Kibice gorąco przywitali ich na lotnisku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niestety, mecz zaczął się fatalnie dla Hiszpanów, a Niemcy mieli za to dużo szczęścia. Już w 4. minucie Toni Kroos bardzo ostro zaatakował Pedriego, uderzając swoją nogą tuż pod kolanem prawej nogi Hiszpana, a piłka nawet nie była blisko. Zdarzenie do doprowadziło do kontuzji Pedriego i choć Anthony Taylor stał tuż przed zawodnikami, nie dał Kroosowi nawet żółtej kartki! Co ciekawe, dwie minuty później Kroos przy próbie interwencji i wybiciu piłki Lamine'owi Yamalowi... nadepnął na jego stopę, a w zasadzie każdy taki „stempel” jest karany żółtą kartką i także wówczas Kroos nie dostał upomnienia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że gwiazdora reprezentacji Niemiec po prostu nie powinno być już na boisku po sześciu minutach gry. Warto nadmienić, że Pedri meczu nie dokończył, bo po chwili od pierwszego zdarzenia opuścił murawę z bólem nie pozwalającym na grę. Poniżej zdjęcia oraz nagrania obu sytuacji z udziałem Toniego Kroosa.

En menos de 6 minutos, Toni Kroos lesionó a Pedri y pisó a Lamine Yamal. No vio tarjeta por ninguna de las dos entradas. Debería estar expulsado.El arbitraje es escandaloso. pic.twitter.com/oWa4KuhkZn— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 5, 2024