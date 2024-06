Tak zachował się Robert Lewandowski tuż po powrocie z Euro. Są zdjęcia z później nocy. Zrobił to bez zawahania

Reprezentacja Polski tuż po remisie z Francją wyjechała do Polski, gdzie na polecenie Michała Probierza, zawodnicy polskiej kadry spotkali się z fanami drużyny narodowej. Jak powszechnie wiadomo, po tym zawodnicy pojechali do hotelu DoubleTree by Hilton, która przed mistrzostwami Europy stanowiła bazę dla teamu. Co zrobił Robert Lewandowski tuż po dojechaniu do hotelu? Okazało się, że jego decyzja była nagła! Mamy zdjęcia!

Robert Lewandowski wrócił do Polski. Od razu podjął decyzję!

Okazuje się, że pobyt kapitana polskiej kadry w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton nie był długi. Zawodnik ledwo co opuścił autokar reprezentacji Polski i praktycznie od razu, bowiem po kwadransie, odjechał w siną dal. Okazuje się, że na piłkarza czekał jeden z jego ulubionych samochodów - Mercedes Klasy G, którego ceny wahają się od 500 do nawet 700 tysięcy złotych. Miejmy nadzieję, że kapitan polskiej kadry godziwie odpocznie po męczącym turnieju i już na jesieni będziemy widzieli go w dobrej formie na spotkaniach Ligi Narodów. Aby zobaczyć zdjęcia z wyjazdu Roberta Lewandowskiego, przejdź do galerii zamieszczonej u góry tekstu.