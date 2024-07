i Autor: Instagram/kulichenko_elena Elina Kuliczenko

Kontrowersje w kadrze

Gorąca jak ogień olimpijski zawodniczka sprzedaje rozbierane zdjęcia. Wywołała wielką burzę. Jej intymne fotografie krążą po sieci

Tomasz Piechna 15:00

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 rozpoczną się oficjalnie w piątkowy wieczór. Choć już w środę i czwartek rozgrywane będą pierwsze konkurencje, ceremonia otwarcia i zapalenie znicza nastąpi właśnie w piątek. Wówczas zobaczymy również przedstawicieli wszystkich reprezentacji, a w każdej z nich dwójka wyznaczona jest do trzymania flagi danego kraju. W Cyprze rolę chorążego pełnić będzie Elina Kuliczenko, która nie dość, że jest Rosjanką... To sprzedaje rozbierane fotografie w sieci, co wywołało duże kontrowersje.