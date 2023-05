Aleksandar Vuković rekordów nie notuje. Za to wskazał piłkarza, który w ostatnich tygodniach robi wrażenie na boisku

Lukas Podolski mocno o transferze do Legii lub Lecha. Jasno wyraził co zrobiłby, gdyby dostał taką ofertę

- Tyle przywiązuje wagi do takich ciekawostek, że… dowiaduję się o nich z reguły od dziennikarzy i statystyków. Seria rekordowa jest miła, ale tak naprawdę to do końca mnie to nie interesuje – przyznaje szkoleniowiec gliwiczan. Z Wartą jego podopieczni zagrają oczywiście o wygraną, bynajmniej jednak nie z powodów poprawienia rekordowych osiągnięć. - Zagramy z chęcią obronienia piątego miejsca, o czym – przy poprzednim spotkaniu z poznaniakami – nie mogliśmy marzyć – dodaje Vuković.

Po jesiennej potyczce obu ekip (Warta wygrała w Gliwicach 2:0) „Zieloni” rzeczywiście wyprzedzali Piasta – plasującego się wówczas „pod kreską” – aż o dziewięć punktów. Teraz tracą do niego pięć „oczek”. Ten pościg gliwiczan za rywalem udał się m.in. dzięki dużej grupie zawodników, którzy w ostatnich kolejkach zaczęli trafiać do siatki przeciwników.

- Wynika to z chęci tworzenia monolitu w defensywie, ale i w ofensywie – wyjaśnia bogactwo nazwisk na liście autorów goli trener Piasta. - Nie zakładamy przed meczem – bo to niemożliwe – strzelców bramek dla nas, ale zachęcamy piłkarzy, byśmy byli dobrze zorganizowani w odbiorze piłki i konkretnie w jej rozgrywaniu. Nie jest najistotniejsze, kto zdobędzie gola, ale – jak pokazują ostatnie mecze – jest kilku zawodników, na których możemy polegać w tej materii – dodaje. I jednego z nich wyróżnia szczególnie.

- Arek Pyrka (na zdjęciu poniżej) z prawego skrzydłowego, a nawet napastnika, stał się obrońcą. Wartość tej zmiany pozycji jest dla nas cenna, bo ma inklinacje do gry ofensywnej. I potwierdza to na murawie – chwali podopiecznego.

Zawodnicy Vukovicia po spotkaniach z Wartą i Lechią Gdańsk rozpoczną urlopy. Na pierwszym treningu spotkają się 18 czerwca. W letnich planach jest zgrupowanie w Gniewinie i trzy sparingi. - Na razie jednak naszym głównym zadaniem jest po prostu mecz z Wartą. Ważne jest dla nas dobre zakończenie półrocznego okresu wspólnej pracy i jak najlepsze zamknięcie sezonu – stwierdził Vuković.

Mecz Warta – Piast rozpocznie się w poniedziałek o 19.00 w Grodzisku Wielkopolskim. Transmisja w Canal+ Sport.

i Autor: cyfrasport Arkadiusz Pyrka