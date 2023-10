Co za akcja Radomiaka! Ale Korona potrafiła odpowiedzieć [WIDEO]

Mecz Radomiaka z Koroną to bardzo prestiżowa rywalizacja dla kibiców obydwu zespołów. Wszystkie bilety na to spotkania rozeszły się błyskawicznie. W poprzednim sezonie obydwa starcia tych drużyn zakończyły się zwycięstwami kielczan (2:0 i 2:1), więc radomianie liczyli, że uda im się zrehabilitować za te niepowodzenia. Cel nie został realizowany, a mecz zakończył się sprawiedliwym remisem.

Jeszcze przed rozpoczęciem gry trener Korony Kamil Kuzera musiał dokonać zmiany w wyjściowej "jedenastce". Na rozgrzewce okazało się, że Marius Briceag nie jest zdolny do gry i musiał go zastąpić Jacek Podgórski. Pierwszy kwadrans upłynął pod znakiem nerwowej gry. W 17. minucie powinno być 1:0 dla Korony. Podgórski zagrał w polu karnym do Martina Remacle. Po strzale Belga piłka zmierzała już do bramki, ale w ostatniej chwili wybił ją Luizao. Gospodarze odpowiedzieli w następnej akcji. Xavier Dziekoński obronił jednak groźny strzał Ediego Semedo. Potem był okres mniej ciekawej gry. Dopiero w 39. minucie Casteneda, po podaniu od Grzesika, oddał sprytny strzał, ale zbyt lekki, aby zaskoczyć Dziekońskiego.

Po przerwie mecz miał dalej wyrównany przebieg. W 57. minucie Jewgienij Szykawka spod końcowej linii podał do Mateusza Czyżyckiego, a ten z bliska kopnął piłkę tuż obok słupka. Gdy wydawało się, że to kielczanie zaczynają przejmować inicjatywę Radomiak objął prowadzenie. Rafał Wolski świetnie podał do Castanedy. Kolumbijczyk ograł w polu karnym Dominicka Zatora i pewnym strzałem nie dał szans Dziekońskiemu na skuteczną interwencję. W 70. minucie trener Kuzera wprowadził dwóch nowych zawodników i jeden z nich Ronaldo Deaconu błyskawicznie doprowadził do wyrównania. Rumun zaskoczył Posiadałę strzałem z około 15 metrów.

Radomiak Radom – Korona Kielce 1:1

Bramki:

1:0 Frank Castaneda 63. min, 1:1 Ronaldo Deaconu 71. min

Żółte kartki:

Rafał Wolski, Jan Grzesik, Leandro (Radomiak Radom) - Bartosz Kwiecień (Korona Kielce)

Sędziował: Szymon Marciniak. Widzów: 8 558

Radomiak Radom: Albert Posiadała – Jan Grzesik, Mike Cestor, Luizao, Dawid Abramowicz – Edi Semedo (75. Leandro), Christos Donis (75. Raphael Rossi), Michał Kaput, Rafał Wolski, Frank Castaneda (79. Leonardo Rocha) – Pedro Henrique

Korona Kielce: Xavier Dziekoński – Dominick Zator, Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Jacek Podgórski – Marcus Godinho, Yoav Hofmayster (70. Bartosz Kwiecień), Martin Remacle (90+2. Dalibor Takac), Nono, Mateusz Czyżycki (70. Ronaldo Deaconu) – Jewgienij Szykawka (87. Daniel Bąk)

RADOMIAK TRAFIA! 💥 Rewelacyjne podanie Rafała Wolskiego i świetna finalizacja Franka Castanedy! 🔝👏📺 Mecz @1910radomiak z Koroną trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/eXrJ2mYUst— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 22, 2023

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej