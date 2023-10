Kibice dali wyraz niezadowolenia po kolejnej wtopie Legii. "Rozumiem reakcje i rozczarowanie"

Gwizdy niezadowolenia

Po raz kolejny Legia zagrała źle w obronie. Stal wykorzystała trzy okazje. Po stracie trzeciego gola kibice warszawskiego klubu dali wyraz niezadowoleniu z postawy zespołu. Były gwizdy i skandowanie "Co robicie, naszą Legię hańbicie" czy "Legia grać..." Po spotkaniu kibice skandowali nazwisko szkoleniowca zespołu wicemistrza Polski.

Co się dzieje z Legią Warszawa? Kosta Runjaić z apelem, planem wyjścia z kryzysu

Muszą wrócić na właściwe tory

Kosta Runjaić odniósł się do tej sytuacji podczas konferencji prasowej. - Rozumiem reakcje i rozczarowanie kibiców - tłumaczył trener Kosta Runjaić , cytowany przez oficjalny portal klubowy. - Dopuszczam, że to była jedyna możliwa reakcja. Cały stadion nie zasłużył na tę porażkę. Kibice znają się na piłce. Jestem im wdzięczny za to, co nam dają. Nie zamierzam zmieniać kierunku prowadzenia drużyny. Zespół potrzebuje wsparcia i zaufania ludzi dookoła. Jestem nikim bez drużyny, a drużyna beze mnie jest słabsza. Legia jest też nikim bez kibiców. Musimy wszystko przeanalizować i wrócić na właściwe tory - wyznał szkoleniowiec stołecznego klubu.

Mateusz Kochalski bez ogródek. W Legii go skreśli, teraz się na niej odegrał

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa wróci na tron mistrza Polski? Tak, w tym roku Tak, ale dopiero w kolejnych latach Nie, będzie czekać na to lata