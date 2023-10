Co się dzieje z Legią Warszawa? Kosta Runjaić z apelem, planem wyjścia z kryzysu

Mniej mówić, a więcej robić

Wprawdzie to Legia przeważała, ale za to Stal był wyjątkowa skuteczna. Wyprowadziła trzy skuteczne kontry. Inna sprawa, że to kolejny mecz, w którym zawodzi obrona warszawskiej drużyny. Przed ekipą ze stolicy dużo spotkań. Co zrobić, aby wyjść z tego marazmu? - Musimy być bardziej skoncentrowani, pracować jeszcze mocniej i wejść na poziom, który przecież już pokazywaliśmy - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Musimy mniej mówić, a więcej robić. Potrzebujemy bycia ze sobą razem. Każdy z nas musi zrobić krok naprzód. Mówię to o wszystkich: o piłkarzach, o sztabie, ale również o sobie. Muszę myśleć konstruktywnie - dodał.

Lubi grać pod presją

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, w której znaleźli się jego podopieczni. - Jestem świadomy tego, co się dzieje - stwierdził Runjaić, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Zawodnicy są zdołowani tą sytuacją. Strzelaliśmy więcej, biegaliśmy więcej, a to nic nie udało. Proszę nie zwalać tego na piłkarzy. Jestem temu winien, lubię grać pod presją i wezmę to na siebie - zadeklarował szkoleniowiec Legii.

